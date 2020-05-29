В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 28 мая 2020 года за Тришинским кладбищем около гаражного кооператива на ул. Спокойной в Бресте.





Очевидцы говорят, что пьяный водитель не справился с управлением, и сбежал.





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