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В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

29.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 28 мая 2020 года за Тришинским кладбищем около гаражного кооператива на ул. Спокойной в Бресте.

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

Очевидцы говорят, что пьяный водитель не справился с управлением, и сбежал.

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

Однако, данная информация не является официальной, обращаем ваше внимание.

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища
В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища

В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища
 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 28 мая 2020 года за Тришинским кладбищем около гаражного кооператива на ул. Спокойной в Бресте. Очевидцы говорят, что пьяный водитель не...
 
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