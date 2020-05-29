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В Бресте пьяный водитель протаранил бетонный забор кладбища
29.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 28 мая 2020 года за Тришинским кладбищем около гаражного кооператива на ул. Спокойной в Бресте.
Очевидцы говорят, что пьяный водитель не справился с управлением, и сбежал.
Однако, данная информация не является официальной, обращаем ваше внимание.
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