Кличко, Глебы и Костицыны. Эти братья стали звездами спорта, пройдя нелегкий путь вместе

Источник материала: Tut.by

Пять братьев, четыре, три и два, но зато каких — Шумахеры, Кличко, Глебы и Костицыны. В спорте хватает примеров, когда парни с кровным родством добивались успехов. SPORT.TUT.BY рассказывает про звезд мирового значения и наших белорусских ребят, чьи братья — тоже спортсмены.

Братья Гронковски

Пятеро братьев Гронковски из США — Горди, Дэн, Крис, Роб и Гленн — связали свою жизнь с профессиональным спортом. Старший из братьев Горди выступал в низших американских лигах бейсбола, а остальные — в Национальной футбольной лиге, то есть играли в американский футбол.

Самой успешной карьера получилась у Роба. Годы в спорте он провел в одной команде и, будучи обладателем множества личных рекордов, вместе с «Нью-Ингленд Пэтриотс» трижды становился победителем Супербоула.



Фото: instagram.com/gronk

Однажды в матче в НФЛ Роб жестко приземлился на заднюю поверхность шеи.

— Когда я увидел этот момент, то обомлел. Видеть это было ужасно. Смотрел и приговаривал: «Давай, Роб, вставай». Понимаю, что футбол — контактная игра, но родителю такое видеть непросто, — сквозь слезы прокомментировал эпизод отец братьев Гордон в интервью CBS News .

— Но даже если бы после той травмы Роб завершил карьеру, он бы все равно остался в истории лиги лучшим тайт-эндом, — поддержал Гордона журналист.

— Да, так и есть.



Фото: Хизер Крюг, buffalonews.com

После ухода из спорта братья занялись бизнесом под брендом Gronk Fitness. Они организовывают на больших стадионах соревнования Stadium Blitz по преодолению препятствий. Чтобы справиться с предложенными братьями Гронковски испытаниями, необходимы такие качества, как сила, скорость, ловкость и выносливость.

Братья Азары

Среди действующих футболистов самые знаменитые братья — Азары: Эден, Торган, Килиан и Итан. Эден — капитан сборной Бельгии, игрок мадридского «Реала» и один из лучших футболистов своего поколения. Торган выступает за дортмундскую «Боруссию» и также привлекается к матчам за сборную. Килиан играет в чемпионате Бельгии. Итану — 16 лет, так что он пока не проявил себя во взрослом спорте.



Эден Азар (справа) с братьями. Фото с сайта marca.com

— Мне нравилось играть в воротах, — рассказал о футбольном детстве Торган в интервью YouTube-каналу сборной Бельгии. — Но я быстро понял, что в силу антропометрии будет лучше, если я стану полевым игроком.

— Вы же видите, что все мы небольшого росточка, — развил мысль брата Эден. — Трудно рассчитывать с таким ростом на хорошую статистику при игре в воротах. Взгляните на лучших вратарей мира. Это же гиганты! Под два метра, а иногда и выше. Я смотрю на них снизу.



Фото: Reuters

— Выступать за сборную да еще и с братом — огромная привилегия, — считает Торган. — Но что-то особенное ты чувствуешь только в самом начале, а потом просто играешь и не обращаешь на этот факт внимания. Ладно, иной раз я, может быть, делаю больше пасов именно на брата.

— Ты не должен этого говорить, — отреагировал Эден на шутку Торгана.

— Ну это ведь рефлекторно получается, — пояснил Торган. — Рад играть вместе с братом, который считается одним из лучших футболистов мира.

— В свою очередь, на правах старшего брата старюсь заботиться о Торгане, — заверил Эден.

Братья Суббаны

Братья Суббаны — Пи-Кей, Малкольм и Джордан — стали профессиональными хоккеистами. Пи-Кей и Малькольм состоялись в качестве игроков в НХЛ, причем Пи-Кей — один из лучших канадских защитников. В 2014-м только за продление контракта «Монреаль» заплатил ему 25 млн долларов. Малкольм Суббан — вратарь, подходящий для роли бэкапа.

А вот Джордану не удалось закрепиться в НХЛ, несмотря на успехи в чемпионате фарм-клубов, и в текущем сезоне он выступал за австрийский «Дорнбирн».



Фото с сайта thestar.co

То есть у братьев разный хоккейный опыт — от статуса суперзвезды у Пи-Кея до отчаянных попыток Джордана повторить успехи членов семьи, и тем не менее каждый из них стал самодостаточной личностью. О том, чего это стоило мигрантам из Ямайки, можно прочесть в книге отца парней Карла «Как мы это сделали».

— Пока я жил на Ямайке, о хоккее знал очень мало, — рассказал в интервью телеканалу CBC Карл. — Единственное, что мне было понятно в этой игре, так это лед, потому что на Ямайке люди привыкли пить напитки охлажденными. С переездом в Канаду хоккей помог мне понять образ жизни канадцев. Адаптироваться было не так-то просто к жизни в новом обществе, но хоккей выручал.

Видео: SPORTSNET

9 декабря 2017 года Пи-Кей и Малкольм Суббаны впервые сыграли друг против друга в НХЛ, и победу в серии буллитов одержала команда Суббана-вратаря. Суббан-защитник завершил поединок с коэффициентом полезности «+2».

— Если однажды сыновьям выпадет честь сражаться в составах разных команд за Кубок Стэнли, что было в истории братьев Нидермайеров, то я попрошу жену, у которой стальные нервы, смотреть матчи вместе, — смеется Карл. — В любом случае я буду рад успеху каждой из команд. Вероятно, пущу слезу. Ведь когда дело касается детей, мы плачем как в минуты горести, так и по радостным поводам.

Братья Кличко

Без малого девять лет назад братья Виталий и Владимир Кличко из Украины вошли к историю мирового бокса, собрав все пояса чемпионов мира в супертяжелой весовой категории. У старшего из братьев Виталия на руках был чемпионский пояс WBC, а у Владимира — пояса IBF/IBO, WBO и WBA.



Фото: klitschko.com

Братья никогда не бились друг с другом на профессиональном уровне, что, несомненно, хотели бы увидеть поклонники спорта. Впервые такое предложение им поступило, когда в начале профессиональной карьеры они тренировались в боксерском клубе немецкого города Фленсбург.

— Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга, — пояснил Владимир в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе». — Мы держали слово. Никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось.



Фото: Reuters

Зато Кличко бились друг за друга. Так, в 2000-м Владимир отомстил Крису Берду за Виталия и отобрал у Криса пояс чемпиона WBO, ранее принадлежавший брату. В 2001 и 2004 годах Виталий сделал то же самое для Владимира, побив Росса Пьюррити и Кори Сандерса.

Братья Шумахеры

В 1998 году немцы Михаэль и Ральф Шумахеры стали первыми братьями в истории «Формулы-1», которые поднялись по подиум. Михаэль пришел к финишу на Гран-при Италии первым, выступая на болиде «Феррари», а Ральф замкнул тройку призеров на машине команды «Джордан».

— Мы реально жестко боролись друг с другом, — передает слова Ральфа Sports.ru со ссылкой на подкаст Beyond The Grid. — Но когда у Михаэля что-то получалось, я радовался за него. Когда я опережал его — чувствовал то же самое с его стороны. Никогда не было проблем. И знаете, мы не обсуждали в деталях гонки, обстоятельства в команде или какие-то секретные вещи. Только очень редко в конце сезона или во время моих первых гонок за «Джордан».



Фото: Reuters

Через три года в Канаде Шумахеры снова оказались вместе на подиуме. Братья начали заезд в качестве самых быстрых гонщиков по итогам квалификации, а потому спорили за победу на Гран-при. Незадолго до финиша Ральф обогнал Михаэля за счет лучшей тактики пит-стопов и завершил гонку на 20 секунд быстрее брата. Никогда ранее братьям в «Формуле-1» не удавалось занимать первое и второе место по итогам гонки.

В 2003-м Шумахеры сделали это снова — и опять в Канаде, только на этот раз первым пересек финиш Михаэль.

Видео: FORMULA 1

29 декабря 2014 года семикратный чемпиона мира Михаэль Шумахер получил тяжелую травму во время спуска на горных лыжах: он ударился головой о камень. Защитный шлем не позволил спортсмену избежать серьезных проблем со здоровьем. Восстановление протекает сложно, и в семье Шумахеров предпочитают не афишировать информацию.

Братья Глебы

Александр Глеб — один из лучших футболистов Беларуси в 2000-х и 2010-х. Он шесть раз признавался абсолютно лучшим по итогам опроса газеты «Прессбол», выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной» (2009) и сыграл в финале этого турнира в составе «Арсенала» (2006).

Про младшего брата Александра Вячеслава в профессиональной среде говорят, что он был еще талантливее. Со своей стороны Александр предпринял немало, чтобы у брата получилась карьера игрока топ-уровня. В частности, забрал его с собой, когда подписал контракт с немецким «Штутгартом».

— Новая страна, новые люди, язык, — это слова Александра о переезде в Германию, прозвучавшие в YouTube-шоу «Красава». — Поэтому спросил [у руководства клуба], можно ли взять брата. А у меня спросили, есть ли у него контракт и сколько ему лет.

— То есть его даже не просматривали?

— Да.



Фото с сайта by.tribuna.com

У Вячеслава не получилось угнаться за братом, и тем нее менее он поиграл в Германии, Швейцарии, Китае, Греции и, конечно, в родном чемпионате Беларуси. Одним из самых памятных эпизодов с участием Вячеслава остается голевая передача на Сергея Кисляка в победном для сборной Беларуси матче с Францией на «Стад де Франс» в 2010-м.

Голу Кисляка предшествовала перепасовка мяча братьями. Вячеслав передал его Александру, получил мяч обратно и вошел в штрафную, где Глебы едва не столкнулись лбами. Старший из братьев оставил мяч младшему, и тот нашел продолжение в виде передачи под удар.



Фото: instagram.com/alexgleb

Отношения братьев завистью не отравлены, а, наоборот, крепки. На 30-летие Александра Вячеслав подарил ему моторную лодку, но тот к лету 2019-го так ее и не обкатал, хотя является заядлым рыбаком.

В период, когда в Александра летели критические стрелы, Вячеслав не мешкая вставал на его защиту. Например, когда дело коснулось обвинений в злоупотреблений алкоголем в 2014 году перед матчами сборной с Украиной и Словакией.

— Если это правда, пусть в сборной об этом скажут публично. Тот же Георгий Кондратьев (тогда главный тренер сборной Беларуси. — Прим. TUT.BY) или еще кто-нибудь, — сказал Вячеслав в интервью «Прессболу». — Почему он говорит, что не хочет это обсуждать?! А потом начинается: Саша там что-то нарушал. Полнейший вздор! Саша — профессионал чистой воды. Когда приезжал в сборную, всегда, к примеру, ночевал на базе. Если тренерский штаб всех отпускал, футболисты ехали домой, брат мог позволить со мной и моей женой посидеть в ресторане. Но такого игрока не вызывать — это знаете что! Да он в любом состоянии лучше. Хотя практически не пьет.

Братья Костицыны

Проблемы с дисциплиной, вернее, слабость к алкоголю старшего из братьев Костицыных обернулась скандалом в последнем клубе Андрея и Сергея в НХЛ — «Нэшвилл Предаторз».

Андрея в свое время «Монреаль» выбрал на драфте под 10-м номером. Лучше позиция среди белорусских хоккеистов была только у Руслана Салея (9-й номер). Сергея Костицына также выбрал «Монреаль» — в 10-м раунде под 200-м номером. То есть у них были неплохие стартовые позиции, чтобы надолго прописаться в НХЛ, чем они не воспользовались.



Фото с сайта nhl.nbcsports.com

История с нарушением режима, увы, испортила Андрею репутацию в НХЛ. Сергей же судился с «Нэшвиллом» в арбитражном суде из-за несогласия с суммой контракта, предложенной клубом. В лиге такое не любят.

После «Монреаля» и «Нэшвилла» на клубном уровне братья впервые воссоединились в 2018-м, оказавшись в минском «Динамо», но уже после трех месяцев выступления за «зубров» подверглись критике со стороны руководства.



Фото: twitter.com/hockey_bel

— Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, — прозвучало в заявлении генерального директора Дмитрия Баскова на сайте клуба, — они не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах.

От Костицыных всегда ждали большего, и что бы про них ни говорили, они остаются лидерами своего поколения в нашем хоккее. В частности, с именами братьев связаны неоднократные выходы сборной в четвертьфинал чемпионатов мира.

Братья Богдановичи

Белорусские каноисты Александр и Андрей Богдановичи являются двукратными призерами Олимпийских игр. Они завоевали золото Пекина-2008 и серебро Лондона-2012, выступая в паре на дистанции 1000 м.

В 2013-м под Новый год братья приняли участие в фотосессии SPORT.TUT.BY, идеей которой было нанести на обнаженные тела спортсменов новогодние пожелания соотечественникам. А летом 2014-го мы побывали на малой родине Богдановичей, в городском поселке Елизово.



Фото: Эндрюс Ковас, TUT.BY

— Испытываю в этом месте блаженство, — рассказал младший из братьев Андрей. — Тут можно отрешиться от спорта, от суеты. Гребная база появилась после нашего выигрыша в Пекине. Тут хранятся лодки, на которых мы с братом учились ездить.

На вопрос, отгребают ли для братья за Беларусь, они ответили положительно.

— Загребной — человек, который сидит спереди лодки. Так вот его задача отгребать, — пояснил Андрей. — Гребок идет от лодки, направляя ее нос вправо. Второй человек в лодке не отгребает, получается, а подворачивает. Но, бывает, что все наоборот, и тогда второй человек отгребает. Дмитрий Рябченко, Денис Гаража, Дмитрий Войтишкин, Александр Волчецкий да и остальные ребята из сборной по гребле на каноэ — все отгребают. То есть каноисты отгребают, тогда как в байдарке есть руль.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Братья Богдановичи должны были вместе выступить на Олимпиаде 2016 года, но тогда мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ отстранили от соревнований, обвинив в употреблении запрещенного препарата — мельдония. История дурно пахла, ведь пострадали и те спортсмены, которые были чисты.

— Я в спорте с 1995 года, но и представить себе не мог, что мы дойдем до такого! — не скрывал разочарования Александр. — «Проблема белорусских гребцов» абсолютна надуманная. Ведется кабинетная война за олимпийские лицензии, а это нечестная игра. У меня просто нет слов! По-моему, Европа катится не в том направлении…

Вместо выступления на Олимпиаде в 2016-м Александр пошел на парламентские выборы и преуспел в гонке за место в Палате представителей. Андрей продолжил соревноваться, но уже с другим партнером.