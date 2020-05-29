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Кличко, Глебы и Костицыны. Эти братья стали звездами спорта, пройдя нелегкий путь вместе
Источник материала: Tut.by
Пять братьев, четыре, три и два, но зато каких — Шумахеры, Кличко, Глебы и Костицыны. В спорте хватает примеров, когда парни с кровным родством добивались успехов. SPORT.TUT.BY рассказывает про звезд мирового значения и наших белорусских ребят, чьи братья — тоже спортсмены.
Братья Гронковски
Пятеро братьев Гронковски из США — Горди, Дэн, Крис, Роб и Гленн — связали свою жизнь с профессиональным спортом. Старший из братьев Горди выступал в низших американских лигах бейсбола, а остальные — в Национальной футбольной лиге, то есть играли в американский футбол.
Самой успешной карьера получилась у Роба. Годы в спорте он провел в одной команде и, будучи обладателем множества личных рекордов, вместе с «Нью-Ингленд Пэтриотс» трижды становился победителем Супербоула.
Однажды в матче в НФЛ Роб жестко приземлился на заднюю поверхность шеи.
— Когда я увидел этот момент, то обомлел. Видеть это было ужасно. Смотрел и приговаривал: «Давай, Роб, вставай». Понимаю, что футбол — контактная игра, но родителю такое видеть непросто, — сквозь слезы прокомментировал эпизод отец братьев Гордон
— Но даже если бы после той травмы Роб завершил карьеру, он бы все равно остался в истории лиги лучшим тайт-эндом, — поддержал Гордона журналист.
— Да, так и есть.
После ухода из спорта братья занялись бизнесом под брендом Gronk Fitness. Они организовывают на больших стадионах
Братья Азары
Среди действующих футболистов самые знаменитые братья — Азары: Эден, Торган, Килиан и Итан. Эден — капитан сборной Бельгии, игрок мадридского «Реала» и один из лучших футболистов своего поколения. Торган выступает за дортмундскую «Боруссию» и также привлекается к матчам за сборную. Килиан играет в чемпионате Бельгии. Итану — 16 лет, так что он пока не проявил себя во взрослом спорте.
— Мне нравилось играть в воротах, —
— Вы же видите, что все мы небольшого росточка, — развил мысль брата Эден. — Трудно рассчитывать с таким ростом на хорошую статистику при игре в воротах. Взгляните на лучших вратарей мира. Это же гиганты! Под два метра, а иногда и выше. Я смотрю на них снизу.
— Выступать за сборную да еще и с братом — огромная привилегия, — считает Торган. — Но что-то особенное ты чувствуешь только в самом начале, а потом просто играешь и не обращаешь на этот факт внимания. Ладно, иной раз я, может быть, делаю больше пасов именно на брата.
— Ты не должен этого говорить, — отреагировал Эден на шутку Торгана.
— Ну это ведь рефлекторно получается, — пояснил Торган. — Рад играть вместе с братом, который считается одним из лучших футболистов мира.
— В свою очередь, на правах старшего брата старюсь заботиться о Торгане, — заверил Эден.
Братья Суббаны
Братья Суббаны — Пи-Кей, Малкольм и Джордан — стали профессиональными хоккеистами. Пи-Кей и Малькольм состоялись в качестве игроков в НХЛ, причем Пи-Кей — один из лучших канадских защитников. В 2014-м только за продление контракта «Монреаль» заплатил ему 25 млн долларов. Малкольм Суббан — вратарь, подходящий для роли бэкапа.
А вот Джордану не удалось закрепиться в НХЛ, несмотря на успехи в чемпионате фарм-клубов, и в текущем сезоне он выступал за австрийский «Дорнбирн».
То есть у братьев разный хоккейный опыт — от статуса суперзвезды у Пи-Кея до отчаянных попыток Джордана повторить успехи членов семьи, и тем не менее каждый из них стал самодостаточной личностью. О том, чего это стоило мигрантам из Ямайки, можно прочесть в книге отца парней Карла «Как мы это сделали».
— Пока я жил на Ямайке, о хоккее знал очень мало, —
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9 декабря 2017 года Пи-Кей и Малкольм Суббаны впервые сыграли друг против друга в НХЛ, и победу в серии буллитов одержала команда Суббана-вратаря. Суббан-защитник завершил поединок с коэффициентом полезности «+2».
— Если однажды сыновьям выпадет честь сражаться в составах разных команд за Кубок Стэнли, что было в истории братьев Нидермайеров, то я попрошу жену, у которой стальные нервы, смотреть матчи вместе, — смеется Карл. — В любом случае я буду рад успеху каждой из команд. Вероятно, пущу слезу. Ведь когда дело касается детей, мы плачем как в минуты горести, так и по радостным поводам.
Братья Кличко
Без малого девять лет назад братья Виталий и Владимир Кличко из Украины вошли к историю мирового бокса, собрав все пояса чемпионов мира в супертяжелой весовой категории. У старшего из братьев Виталия на руках был чемпионский пояс WBC, а у Владимира — пояса IBF/IBO, WBO и WBA.
Братья никогда не бились друг с другом на профессиональном уровне, что, несомненно, хотели бы увидеть поклонники спорта. Впервые такое предложение им поступило, когда в начале профессиональной карьеры они тренировались в боксерском клубе немецкого города Фленсбург.
— Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга, — пояснил Владимир в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе». — Мы держали слово. Никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось.
Зато Кличко бились друг за друга. Так, в 2000-м Владимир отомстил Крису Берду за Виталия и отобрал у Криса пояс чемпиона WBO, ранее принадлежавший брату. В 2001 и 2004 годах Виталий сделал то же самое для Владимира, побив Росса Пьюррити и Кори Сандерса.
Братья Шумахеры
В 1998 году немцы Михаэль и Ральф Шумахеры стали первыми братьями в истории «Формулы-1», которые поднялись по подиум. Михаэль пришел к финишу на Гран-при Италии первым, выступая на болиде «Феррари», а Ральф замкнул тройку призеров на машине команды «Джордан».
— Мы реально жестко боролись друг с другом, —
Через три года в Канаде Шумахеры снова оказались вместе на подиуме. Братья начали заезд в качестве самых быстрых гонщиков по итогам квалификации, а потому спорили за победу на Гран-при. Незадолго до финиша Ральф обогнал Михаэля за счет лучшей тактики пит-стопов и завершил гонку на 20 секунд быстрее брата. Никогда ранее братьям в «Формуле-1» не удавалось занимать первое и второе место по итогам гонки.
В 2003-м Шумахеры сделали это снова — и опять в Канаде, только на этот раз первым пересек финиш Михаэль.
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29 декабря 2014 года семикратный чемпиона мира Михаэль Шумахер получил тяжелую травму во время спуска на горных лыжах: он ударился головой о камень. Защитный шлем не позволил спортсмену избежать серьезных проблем со здоровьем. Восстановление протекает сложно, и в семье Шумахеров предпочитают не афишировать информацию.
Братья Глебы
Александр Глеб — один из лучших футболистов Беларуси в 2000-х и 2010-х. Он шесть раз признавался абсолютно лучшим по итогам опроса газеты «Прессбол»,
Про младшего брата Александра Вячеслава в профессиональной среде говорят, что он был еще талантливее. Со своей стороны Александр предпринял немало, чтобы у брата получилась карьера игрока топ-уровня. В частности, забрал его с собой, когда подписал контракт с немецким «Штутгартом».
— Новая страна, новые люди, язык, — это слова Александра о переезде в Германию,
— То есть его даже не просматривали?
— Да.
У Вячеслава не получилось угнаться за братом, и тем нее менее он поиграл в Германии, Швейцарии, Китае, Греции и, конечно, в родном чемпионате Беларуси. Одним из самых памятных эпизодов с участием Вячеслава остается голевая передача на Сергея Кисляка в победном для сборной Беларуси матче с Францией на «Стад де Франс» в 2010-м.
Голу Кисляка предшествовала перепасовка мяча братьями. Вячеслав передал его Александру, получил мяч обратно и вошел в штрафную, где Глебы едва не столкнулись лбами. Старший из братьев оставил мяч младшему, и тот нашел продолжение в виде передачи под удар.
Отношения братьев завистью не отравлены, а, наоборот, крепки. На 30-летие Александра Вячеслав подарил ему моторную лодку, но тот к лету 2019-го так ее и не обкатал, хотя является заядлым рыбаком.
В период, когда в Александра летели критические стрелы, Вячеслав не мешкая вставал на его защиту. Например, когда дело коснулось обвинений в злоупотреблений алкоголем в 2014 году перед матчами сборной с Украиной и Словакией.
— Если это правда, пусть в сборной об этом скажут публично. Тот же Георгий Кондратьев (тогда главный тренер сборной Беларуси. — Прим. TUT.BY) или еще кто-нибудь, —
Братья Костицыны
Проблемы с дисциплиной, вернее, слабость к алкоголю старшего из братьев Костицыных обернулась скандалом в последнем клубе Андрея и Сергея в НХЛ — «Нэшвилл Предаторз».
Андрея в свое время «Монреаль» выбрал на драфте под 10-м номером. Лучше позиция среди белорусских хоккеистов была только у Руслана Салея (9-й номер). Сергея Костицына также выбрал «Монреаль» — в 10-м раунде под 200-м номером. То есть у них были неплохие стартовые позиции, чтобы надолго прописаться в НХЛ, чем они не воспользовались.
История с нарушением режима, увы, испортила Андрею репутацию в НХЛ. Сергей же судился с «Нэшвиллом» в арбитражном суде из-за несогласия с суммой контракта, предложенной клубом. В лиге такое не любят.
После «Монреаля» и «Нэшвилла» на клубном уровне братья впервые воссоединились в 2018-м, оказавшись в минском «Динамо», но уже после трех месяцев выступления за «зубров» подверглись критике со стороны руководства.
— Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, —
От Костицыных всегда ждали большего, и что бы про них ни говорили, они остаются лидерами своего поколения в нашем хоккее. В частности, с именами братьев связаны неоднократные выходы сборной в четвертьфинал чемпионатов мира.
Братья Богдановичи
Белорусские каноисты Александр и Андрей Богдановичи являются двукратными призерами Олимпийских игр. Они завоевали золото Пекина-2008 и серебро Лондона-2012, выступая в паре на дистанции 1000 м.
В 2013-м под Новый год братья
— Испытываю в этом месте блаженство, — рассказал младший из братьев Андрей. — Тут можно отрешиться от спорта, от суеты. Гребная база появилась после нашего выигрыша в Пекине. Тут хранятся лодки, на которых мы с братом учились ездить.
На вопрос, отгребают ли для братья за Беларусь, они ответили положительно.
— Загребной — человек, который сидит спереди лодки. Так вот его задача отгребать, — пояснил Андрей. — Гребок идет от лодки, направляя ее нос вправо. Второй человек в лодке не отгребает, получается, а подворачивает. Но, бывает, что все наоборот, и тогда второй человек отгребает. Дмитрий Рябченко, Денис Гаража, Дмитрий Войтишкин, Александр Волчецкий да и остальные ребята из сборной по гребле на каноэ — все отгребают. То есть каноисты отгребают, тогда как в байдарке есть руль.
Братья Богдановичи должны были вместе выступить на Олимпиаде 2016 года, но тогда мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ отстранили от соревнований, обвинив
— Я в спорте с 1995 года, но и представить себе не мог, что мы дойдем до такого! —
Вместо выступления на Олимпиаде в 2016-м Александр пошел на парламентские выборы и преуспел в гонке за место в Палате представителей. Андрей продолжил соревноваться, но уже с другим партнером.
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SPORT.TUT.BY рассказывает про звезд мирового значения и наших белорусских ребят, чьи братья - тоже спортсмены.
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