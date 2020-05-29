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Призовое место заняла юная ганцевчанка, интересно рассказав о ПДД

29.05.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Призовое место заняла юная ганцевчанка, интересно рассказав о ПДД
Фото работы одного из участников конкурса

ГАИ УВД Брестского облисполкома подвело итоги областного этапа республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог!».

Так, в творческом проекте, который проводился по четырем номинациям, включая изобразительное искусство, декоративно-прикладное, литературное и компьютерное творчество приняли участие ребята от 6 до 16 лет со всей Брестской области. Организаторы рассказали, что в управление ГАИ УВД прислали 600 работ.

Ребята креативно подошли к участию, представив дорожную обстановку в виде плакатов, рисунков, вязаных игрушек, сочинений, глиняных фигур…

Призовое место завоевала и ганцевичская учащаяся. По направлению » Литературное творчество» в номинации «Сочинение» 2 место заняла семилетняя София Евтух, которая учится в «Ганцевичской СШ».

Известно, что награждение пройдет во втором полугодии. Республиканский этап конкурса также перенесен на второе полугодие.

По материалам ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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ГАИ УВД Брестского облисполкома подвело итоги областного этапа республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог!». Так, в творческом проекте, который проводился...
 
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