Призовое место заняла юная ганцевчанка, интересно рассказав о ПДД

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото работы одного из участников конкурса

ГАИ УВД Брестского облисполкома подвело итоги областного этапа республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог!».

Так, в творческом проекте, который проводился по четырем номинациям, включая изобразительное искусство, декоративно-прикладное, литературное и компьютерное творчество приняли участие ребята от 6 до 16 лет со всей Брестской области. Организаторы рассказали, что в управление ГАИ УВД прислали 600 работ.

Ребята креативно подошли к участию, представив дорожную обстановку в виде плакатов, рисунков, вязаных игрушек, сочинений, глиняных фигур…

Призовое место завоевала и ганцевичская учащаяся. По направлению » Литературное творчество» в номинации «Сочинение» 2 место заняла семилетняя София Евтух, которая учится в «Ганцевичской СШ».

Известно, что награждение пройдет во втором полугодии. Республиканский этап конкурса также перенесен на второе полугодие.

По материалам ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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