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Как приготовить сырники с бананом: пошаговый ПП-рецепт

29.05.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как приготовить сырники с бананом: пошаговый ПП-рецепт

Наверное каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила сырники на своей кухне. И в Сети существует множество рецептов о том, как приготовить вкусные сырники. Мы расскажем вам об очень вкусном и простом рецепте сытного завтрака, благодаря которому вы будете полны энергии и забудете о перекусах.

Для приготовления сырников с бананом вам понадобятся: 

  • 400 г творога 5-9% жирности. Отдавайте предпочтение домашнему творогу, поскольку он не очень жидкий, но и не сухой.
  • 3 яйца
  • 1 крупный спелый банан
  • ваниль
  • 1,5-2 ст. ложки рисовой муки. Именно рифовая мука заберёт всю лишнюю жидкость и не забьёт творожную структуру. 

1. Все ингредиенты перемешайте до однородной консистенции. Делайте это руками или лопаткой, но не блендером! ⠀

Лайфхак: если творог жидкий, то добавьте яйцо. Да масса станет ещё более жидкой. Но при соприкосновении яйца со сковородкой, ваши сырники скрепятся.  

2. Разогрейте сковородку и смажьте её растительным маслом. Выложите на неё сырники. Лучше, если они будут тонкими. Так они будут сочнее. 

3. Обжарьте сырники с двух сторон до появления золотистой корочки.

3. Подавайте с джемом, мёдом, сметаной и кленовым сиропом. Можете также дополнить блюдо свежими ягодами.

Приятного аппетита!

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Наверное каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила сырники на своей кухне. И в Сети существует множество рецептов о том, как приготовить вкусные сырники. Мы...
 
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