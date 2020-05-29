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Как приготовить сырники с бананом: пошаговый ПП-рецепт
Источник материала: ОНТ
Наверное каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила сырники на своей кухне. И в Сети существует множество рецептов о том, как приготовить вкусные сырники. Мы расскажем вам об очень вкусном и простом рецепте сытного завтрака, благодаря которому вы будете полны энергии и забудете о перекусах.
Для приготовления сырников с бананом вам понадобятся:
1. Все ингредиенты перемешайте до однородной консистенции. Делайте это руками или лопаткой, но не блендером! ⠀
Лайфхак: если творог жидкий, то добавьте яйцо. Да масса станет ещё более жидкой. Но при соприкосновении яйца со сковородкой, ваши сырники скрепятся.
2. Разогрейте сковородку и смажьте её растительным маслом. Выложите на неё сырники. Лучше, если они будут тонкими. Так они будут сочнее.
3. Обжарьте сырники с двух сторон до появления золотистой корочки.
3. Подавайте с джемом, мёдом, сметаной и кленовым сиропом. Можете также дополнить блюдо свежими ягодами.
Приятного аппетита!
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Наверное каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила сырники на своей кухне. И в Сети существует множество рецептов о том, как приготовить вкусные сырники. Мы...
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