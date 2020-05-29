Как приготовить сырники с бананом: пошаговый ПП-рецепт

Источник материала: ОНТ

Наверное каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила сырники на своей кухне. И в Сети существует множество рецептов о том, как приготовить вкусные сырники. Мы расскажем вам об очень вкусном и простом рецепте сытного завтрака, благодаря которому вы будете полны энергии и забудете о перекусах.

Для приготовления сырников с бананом вам понадобятся:

400 г творога 5-9% жирности. Отдавайте предпочтение домашнему творогу, поскольку он не очень жидкий, но и не сухой.

3 яйца

1 крупный спелый банан

ваниль

1,5-2 ст. ложки рисовой муки. Именно рифовая мука заберёт всю лишнюю жидкость и не забьёт творожную структуру.

1. Все ингредиенты перемешайте до однородной консистенции. Делайте это руками или лопаткой, но не блендером! ⠀

Лайфхак: если творог жидкий, то добавьте яйцо. Да масса станет ещё более жидкой. Но при соприкосновении яйца со сковородкой, ваши сырники скрепятся.

2. Разогрейте сковородку и смажьте её растительным маслом. Выложите на неё сырники. Лучше, если они будут тонкими. Так они будут сочнее.

3. Обжарьте сырники с двух сторон до появления золотистой корочки.

3. Подавайте с джемом, мёдом, сметаной и кленовым сиропом. Можете также дополнить блюдо свежими ягодами.

Приятного аппетита!

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