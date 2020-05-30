ПРОСТО НЕ ЗНАЛ. Погоня за пьяным бесправником (со стрельбой) в Брестской области (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Около десяти утра 29 мая очевидец сообщил сотрудникам ГАИ о белой Mazda без регистрационных номеров, которая ехала по деревне Стайки (Ивацевичский район), также очевидец предположил, что водитель нетрезв. Инспекторы смогли обнаружить Mazda возле деревни Алексейки. Водитель легковушки отказался остановиться и попытался скрыться.

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На помощь милиционерам пришел второй экипаж ГАИ, а также коллеги из оперативно-дежурной службы. Помогали и граждане, которые выставили на дороге заслон из автомобилей, но правонарушитель объехал их по полю, — говорится в сообщении МВД. — Для остановки водителя после неоднократных предупреждений было использовано табельное оружие. В итоге на въезде в деревню Михновичи водитель был остановлен и задержан.

Оказалось, что 47-летний житель Ивацевичей никогда не учился в автошколе. И не ведал, что есть «Правила дорожного движения». Потому спокойно садился за руль пьяный, катался по окрестностям. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. Известно, что в мае 2020 года он уже привлекался к ответственности за езду без прав, а также неоднократно задерживался в состоянии опьянения.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания Ивацевичского РОВД. В его отношении составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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