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Греция с 15 июня открывает туристический сезон
Источник материала: ОНТ
С 15 июня Греция открывает туристический сезон,
29 мая Министерство туризма Греции обнародовало перечень стран, граждане которых могут приехать в качестве туристов.
Государства, которые считаются относительно безопасными в плане эпидемиологической ситуации, вошли в данный список. Среди таких стран – Австрия, Австралия, Албания, Болгария, Хорватия, Китай, Чехия, Финляндия, Кипр, Венгрия, Дания, Эстония, Япония, Германия, Израиль, Ливан, Латвия, Литва, Черногория, Новая Зеландия, Мальта, Румыния, Швейцария, Республика Корея, Северная Македония, Норвегия, Словения, Сербия, Словакия.
В будущем правительство Греции рассмотрит вопрос об отмене запрета на въезд и для граждан других государств. После 1 июля список стран, возможно, дополнят.
Фото: Greek Reporter
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С 15 июня Греция открывает туристический сезон, пишет БЕЛТА со ссылкой на Greek Reporter. 29 мая Министерство туризма Греции обнародовало перечень стран, граждане которых...
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