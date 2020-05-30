Греция с 15 июня открывает туристический сезон

Источник материала: ОНТ

С 15 июня Греция открывает туристический сезон, пишет БЕЛТА со ссылкой на Greek Reporter.

29 мая Министерство туризма Греции обнародовало перечень стран, граждане которых могут приехать в качестве туристов.

Государства, которые считаются относительно безопасными в плане эпидемиологической ситуации, вошли в данный список. Среди таких стран – Австрия, Австралия, Албания, Болгария, Хорватия, Китай, Чехия, Финляндия, Кипр, Венгрия, Дания, Эстония, Япония, Германия, Израиль, Ливан, Латвия, Литва, Черногория, Новая Зеландия, Мальта, Румыния, Швейцария, Республика Корея, Северная Македония, Норвегия, Словения, Сербия, Словакия.

В будущем правительство Греции рассмотрит вопрос об отмене запрета на въезд и для граждан других государств. После 1 июля список стран, возможно, дополнят.

Фото: Greek Reporter

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