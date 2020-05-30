Воруют-с? В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции

В публикации американского журнала утверждается, что проект российского корабля «может показаться знакомым, особенно французам». «Когда ты не можешь купить это, укради это. Таков подход России к приобретению новых десантных кораблей, спустя шесть лет после того, как Франция отменила продажу [России] универсальных судов», — уверяет Forbes.













lenta.ru По мнению автора, «то, что Россия планирует скопировать дизайн Mistral, не означает, что она преуспеет в этом», поскольку российская судостроительная отрасль в последние годы «изо всех сил пыталась построить корабль крупнее фрегата». Forbes отмечает, что опыт России с Mistral может пригодиться стране при создании собственных кораблей, которые помогут снабжению российских военных в Сирии, пишет









К таким выводам издание из США пришло, сославшись на комментарий блога bmpd в LliveJournal, посвященный заключенному в мае между Минобороны России и заводом «Залив» в Крыму контракту на строительство двух УДК проекта 22390. В посте говорится, в частности, что «проект выглядит как в значительной мере клон» Mistral, «имея схожие архитектуру и размерения, но несколько большие полное водоизмещение и вместимость».





В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что расположенный в Крыму завод «Залив» построит два УДК за примерно 100 миллиардов рублей.





В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль») полным водоизмещением 21300 тонны. Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро из-за событий на Украине и введения санкций против России был разорван в 2015 году. Впоследствии корабли у Франции купил Египет.



