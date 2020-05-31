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Канопацкая утверждает, что не предлагала Бабарико пост премьера

31.05.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-депутат Анна Канопацкая утверждает, что это не она предлагала своему конкуренту по избирательной кампании Виктору Бабарико сняться с выборов в обмен на пост премьера в случае победы Канопацкой.



Она утверждает, что никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало она не обсуждала и обсуждать не собирается.

«Виктора Бабарико и Валерия Цепкало я продолжаю считать достаточно компетентными специалистами, имеющими все шансы занять посты председателя Национального банка и министра промышленности, связи и информатизации соответственно в новом правительстве, которое будет сформировано после моей победы на президентских выборах. Они хорошие менеджеры, но они не политики. Никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало я не обсуждала и обсуждать не собираюсь по причине их бессмысленности», - заявила Канопацкая.

Как пишет tut.by, в телеграм-чате с названием «Анна Канопацкая Chat» появилось сообщение, в котором утверждается, что это она предложила Виктору Бабарико сняться с предвыборной гонки в ее пользу в обмен на пост премьер-министра.

«После сегодняшнего заявления Президента нет смысла скрывать - да, это я предложила Бабарико объединиться и пост премьера. Потому что уверена в своей победе. А назначать премьер-министра мне как новому президенту. Лукашенко прав», - такой пост появился в чате после заявления Лукашенко в минувшую пятницу в цехах МТЗ.

Канопацкая утверждает, что не имеет прав на администрирование чата и уже даже подала заявление в милицию. Вопрос с администрированием тянется еще с парламентских выборов из-за конфликта между Анной и одним из членов ее бывшей команды, который собственно и вел этот чат.

«Как я уже неоднократно поясняла ранее, данным телеграм-чатом, как я предполагаю, управляет и осуществляет на нем публикации мой бывший помощник. У меня есть только один настоящий телеграм-канал. Данные действия он осуществляет исключительно с целью моей дискредитации и причинения мне морального вреда. Никакого отношения ко мне информация, размещаемая в данном телеграм-чате, не имеет. Неоднократные мои обращения в администрацию сервиса Телеграм с требованием о прекращении незаконной деятельности в отношении меня не привели к результату. 8 мая я обратилась с заявлением в МВД Беларуси. Сейчас проводится проверка», - цитирует Канопацкую tut.by.


Однако… информация о том, что именно Канопацкая сделала премьерьское предложение Бабарико появилась сразу после соответствующего заявления последнего еще 25 мая. При этом экс-банкир не сказал, кто ему предложил премьерское кресло, но из его ответа было понятно, что речь не идет о штабе Лукашенко.

«На этапе, когда мы еще кандидаты в кандидаты, не очень понятно, какое объединение... Объединиться для чего? Чтобы всем вместе сдавать? Сдавайте подписи за всех — вот мой посыл к объединению. Ко мне было предложение: давайте объединимся. Говорю: как? Ну вы снимете, а мы вам дадим пост премьер-министра. Замечательное объединение», - сказал 25 мая Виктор Бабарико.

В тот же день телеграм-канале «Трыкатаж» был опубликован пост, который указывал на то, что именно Канопацкая стоит за предложением Бабарико.

«Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой рассказал, что ему предлагали пост премьер-министра в обмен на снятие с выборов… Зря он повелся на очередную провокацию от Канопацкой. Зря озвучил, на то и был расчет. Ну вот, одним вариантом меньше. Остаются Рудый, Макей, Лис и Крутой», - написал телеграм-канал.
 
 
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Экс-депутат Анна Канопацкая утверждает, что это не она предлагала своему конкуренту по избирательной кампании Виктору Бабарико сняться с выборов в обмен на пост...
 
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