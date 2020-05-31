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«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

31.05.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О предприятии, где производят каждый 10-й трактор мира, где работают 15 тысяч человек и о котором знают практически на всех континентах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: день рождения МТЗ – это день рождения хорошего белорусского сына, очень взрослого сына

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

А ведь еще 20 лет назад промышленный гигант – МТЗ – балансировал на грани то ли закрытия, то ли продажи. Из двух вариантов тогда, на свой страх и риск, выбрали третий – не самый простой, но, как показало время, правильный: сохранили коллектив и продолжили делать то, что хорошо умеют.

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я только буду требовать: рабочим заплати деньги.

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

Очень скоро МТЗ стал фактически монополистом на постсоветском рынке. Сегодня только простоты и надежности техники, конечно, недостаточно. Чтобы не отставать от конкурентов, нужно переоснащаться на ходу. Здесь это понимают и, по возможности, делают.

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