«Я только буду требовать: рабочим заплати деньги». Редкие кадры: Александр Лукашенко посещает МТЗ в 1996 году

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О предприятии, где производят каждый 10-й трактор мира, где работают 15 тысяч человек и о котором знают практически на всех континентах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: день рождения МТЗ – это день рождения хорошего белорусского сына, очень взрослого сына









А ведь еще 20 лет назад промышленный гигант – МТЗ – балансировал на грани то ли закрытия, то ли продажи. Из двух вариантов тогда, на свой страх и риск, выбрали третий – не самый простой, но, как показало время, правильный: сохранили коллектив и продолжили делать то, что хорошо умеют.









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я только буду требовать: рабочим заплати деньги.

















Очень скоро МТЗ стал фактически монополистом на постсоветском рынке. Сегодня только простоты и надежности техники, конечно, недостаточно. Чтобы не отставать от конкурентов, нужно переоснащаться на ходу. Здесь это понимают и, по возможности, делают.

Читайте также:

«Кто в кризис продаёт предприятия?» Александр Лукашенко рассказал, как относится к приватизации

Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора