ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сколько лет Моргану Фримену? По кадрам из его фильма вы точно не догадаетесь

01.06.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 июня, американскому актеру Моргану Фримену исполняется 83 года. И, кажется, он все еще выглядит очень похожим на себя того, каким он был лет 30 назад. Ну, может, разве только волосы поседели. AFISHA.TUT.BY поздравляет американца очень сложным тестом: попробуйте правильно определить, сколько лет этому известному актеру на кадрах из фильмов, где он снимался.

Примечание: многие фильмы снимаются продолжительное время, но для удобства мы округлили возраст Фримена и считаем его по году выхода картины.

Другие тесты на AFISHA.TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер, который узнал секрет вечной молодости. Другого объяснения просто нет!
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустройство на лето.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика