Сколько лет Моргану Фримену? По кадрам из его фильма вы точно не догадаетесь

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 июня, американскому актеру Моргану Фримену исполняется 83 года. И, кажется, он все еще выглядит очень похожим на себя того, каким он был лет 30 назад. Ну, может, разве только волосы поседели. AFISHA.TUT.BY поздравляет американца очень сложным тестом: попробуйте правильно определить, сколько лет этому известному актеру на кадрах из фильмов, где он снимался.

Примечание: многие фильмы снимаются продолжительное время, но для удобства мы округлили возраст Фримена и считаем его по году выхода картины.