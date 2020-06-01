|
Акции и конкурсы онлайн, благотворительный концерт белорусских артистов. День защиты детей отмечают 1 июня в мире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международный День защиты детей отмечают 1 июня в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из старейших международных праздников. Он был учрежден в середине прошлого века.
На этот раз эпидемиологическая ситуация диктует свои условия. Но это не повод откладывать праздник. Акции, концерты и конкурсы пройдут онлайн.
Так, сегодня белорусские звезды готовят благотворительный концерт под эгидой UNICEF в Беларуси. Собранные средства пойдут на борьбу с COVID-19. Четыре часа современной музыки, в программе также викторины и танцевальный флешмоб.
А в завершении дня здания по всему миру подсветятся голубыми огнями в знак солидарности с движением за права ребенка. В Минске к акции присоединятся Национальная библиотека, стадион «Динамо» и МИД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции и конкурсы онлайн, благотворительный концерт белорусских артистов. День защиты детей отмечают 1 июня в мире
Новости Беларуси. Международный День защиты детей отмечают 1 июня в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из старейших международных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)