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Акции и конкурсы онлайн, благотворительный концерт белорусских артистов. День защиты детей отмечают 1 июня в мире

01.06.2020 09:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный День защиты детей отмечают 1 июня в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из старейших международных праздников. Он был учрежден в середине прошлого века.

Традиционно, в этот день взрослым важно подарить внимание и заботу каждому ребенку.

На этот раз эпидемиологическая ситуация диктует свои условия. Но это не повод откладывать праздник. Акции, концерты и конкурсы пройдут онлайн.

Акции и конкурсы онлайн, благотворительный концерт белорусских артистов. День защиты детей отмечают 1 июня в мире

Так, сегодня белорусские звезды готовят благотворительный концерт под эгидой UNICEF в Беларуси. Собранные средства пойдут на борьбу с COVID-19. Четыре часа современной музыки, в программе также викторины и танцевальный флешмоб.

А в завершении дня здания по всему миру подсветятся голубыми огнями в знак солидарности с движением за права ребенка. В Минске к акции присоединятся Национальная библиотека, стадион «Динамо» и МИД.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Международный День защиты детей отмечают 1 июня в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из старейших международных...
 
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