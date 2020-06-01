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1 июня – Международный день защиты детей
01.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Его учредили в 1949-м, а впервые отмечали в 1950 году.
По данным на конец 2019 года, у нас в государстве насчитывается 1 869 тыс. детей в возрасте до 18 лет, а это около 20% населения. То есть, в Беларуси ребенок — каждый пятый житель страны. При этом более 19 тыс. — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Заботу о них всегда берет на себя государство: в нашей стране каждый малыш с трудной судьбой находится под пристальным вниманием и опекой специалистов по охране детства.
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Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Его учредили в 1949-м, а впервые отмечали в 1950 году. По данным на конец 2019 года, у нас в государстве...
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