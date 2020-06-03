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Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу 29.05.2020 я стал участником досадного ДТП. В 8:45 утра рядом со школой №3 (бульвар Космонавтов, 60) в мой припаркованный автомобиль влетела крышка канализационного люка.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

Ситуация развивалась следующим образом: по второй полосе двигался маршрутный автобус №23 и наехал задним колесом на крышку люка, от чего она поднялась вверх и, предположительно, ударившись о его задний бампер, вылетела и врезалась в заднюю левую дверь моего автомобиля.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

После этого, немного отскочив, она ударилась о переднюю левую дверь, заблокировав её. В момент удара я находился в машине и, к счастью, на заднем сиденье никого не было. К слову сказать, по счастливой случайности, именно в это утро мой ребенок проспал и не оказался возле этой двери.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

Водитель автобуса, подцепившего люк, поехал дальше на конечную к Газоаппарату. Там ему сказали о происшествии, и он вернулся на место ДТП.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

Я вызвал ГАИ, а они, в свою очередь, вызвали представителей водоканала. Оформив все бумаги, мы с водителем автобуса получили справки о ДТП. Сотрудник ГАИ сказал мне отправляться в свою страховую компанию и писать заявление на возмещение ущерба. На вопрос, кто же всё-таки виновник ДТП, сотрудник сообщил, что необходимо установить владельца данного канализационного люка. Позже, в страховой компании, сказали, что случай не страховой.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

Как же дальше правильно действовать в такой ситуации? Как и за чей счёт осуществлять ремонт – ведь в данном случае нарушена геометрия двери и осадки попадают внутрь автомобиля?

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

Прошу дать комментарии компетентных юристов, ведь данные ситуации не редкость на наших дорогах и, как действовать в данной ситуации, сразу и не сообразишь.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

Я думаю, найдутся еще добросовестные водители, своевременно оплачивающие дорожный сбор, которые уже столкнулись или ещё могут столкнуться с похожей ситуацией.

Не страховой случай: в бочину автомобиля прилетела крышка канализационного люка

К примеру – крышка этого канализационного люка на сегодняшний день (02.06.2020) так и остаётся незакреплённой, о чём свидетельствует установленный над ней знак «Дорожные работы».

 
 
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  В пятницу 29.05.2020 я стал участником досадного ДТП. В 8:45 утра рядом со школой №3 (бульвар Космонавтов, 60) в мой припаркованный автомобиль влетела крышка...
 
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