Водитель такси нечаянно (а может и специально) дрифтанул, и слегка опозорился

Источник материала: Виртуальный Брест

Мнения разделились - половина комментаторов уверены, что водитель специально это сделал, хотел, так сказать, красиво "дать угла". Вторая половина согласна, что это случайность, просто обычный занос, с каждым молодым водителем такое бывает.





Так или иначе - не стоит искушать судьбу, столбы везде расставлены, они бетонные. На этот раз повезло, конечно, обошлось, однако не всегда будет так.

Учитесь на чужих ошибках, друзья, и не повторяйте их.