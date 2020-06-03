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Водитель такси нечаянно (а может и специально) дрифтанул, и слегка опозорился

03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мнения разделились - половина комментаторов уверены, что водитель специально это сделал, хотел, так сказать, красиво "дать угла". Вторая половина согласна, что это случайность, просто обычный занос, с каждым молодым водителем такое бывает.

Водитель такси нечаянно (а может и специально) дрифтанул, и слегка опозорился

Так или иначе - не стоит искушать судьбу, столбы везде расставлены, они бетонные. На этот раз повезло, конечно, обошлось, однако не всегда будет так.

Учитесь на чужих ошибках, друзья, и не повторяйте их.

 
 
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  Мнения разделились - половина комментаторов уверены, что водитель специально это сделал, хотел, так сказать, красиво "дать угла". Вторая половина согласна, что это...
 
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