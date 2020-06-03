Степан Горячевских переходит в «Брест». Местная уборщица дала добро

Источник материала: Виртуальный Брест

Голкипер Степан Горячевских (1985) перешел в «Брест». По этом поводу «зубры» снова скреативили в соцсетях, вспомнив местную уборщицу, которая в одном из выпусков «Хоккейной варки» встала на ворота и даже отразила несколько бросков Дмитрия Аврамчика.





Ранее Горячевских выступал в чемпионате Беларуси за «Юность», «Шахтер», «Шинник» и «Динамо-Молодечно». Также в его карьере были украинский «Донбасс», российские «Югра» и «Северсталь», румынский «Георгени», а также «Сарыарка», «Арлан», «Торпедо» и «Бейбарыс» из Казахстана.

Также отметим, что Степан участник пяти чемпионатов мира. На его счету один матч.





В прошедшем сезоне Горячевских выступал за «Донбасс». В чемпионате Украины на его счету 19 матчей с коэффициентом надежности 2,14 и процентом отраженных бросков 92,3%. В Континентальном кубке голкипер провел пять встреч (КН – 2,11, ОБ – 91,3%).