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Степан Горячевских переходит в «Брест». Местная уборщица дала добро

03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Голкипер Степан Горячевских (1985) перешел в «Брест». По этом поводу «зубры» снова скреативили в соцсетях, вспомнив местную уборщицу, которая в одном из выпусков «Хоккейной варки» встала на ворота и даже отразила несколько бросков Дмитрия Аврамчика.

Степан Горячевских переходит в «Брест». Местная уборщица дала добро

Ранее Горячевских выступал в чемпионате Беларуси за «Юность», «Шахтер», «Шинник» и «Динамо-Молодечно». Также в его карьере были украинский «Донбасс», российские «Югра» и «Северсталь», румынский «Георгени», а также «Сарыарка», «Арлан», «Торпедо» и «Бейбарыс» из Казахстана.

Также отметим, что Степан участник пяти чемпионатов мира. На его счету один матч.

Степан Горячевских переходит в «Брест». Местная уборщица дала добро

В прошедшем сезоне Горячевских выступал за «Донбасс». В чемпионате Украины на его счету 19 матчей с коэффициентом надежности 2,14 и процентом отраженных бросков 92,3%. В Континентальном кубке голкипер провел пять встреч (КН – 2,11, ОБ – 91,3%).

 
Теги: Брест
 
 
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  Голкипер Степан Горячевских (1985) перешел в «Брест». По этом поводу «зубры» снова скреативили в соцсетях, вспомнив местную уборщицу, которая в одном из выпусков...
 
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