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Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каких только мы вам тротуаров не показывали в Бресте. Но таких - вы ещё точно не видели. Можно было бы посмеяться с ситуации, но ведь тут скорее надо плакать, средства бездарно разбазарены. Никто уже ничего переделывать не будет. И так сойдёт?

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Это улица Шафрановая. Район Ямно-Вычулки. Почти что Брест, можно сказать.

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Интересно, каким должен быть слой асфальта, чтобы его могла пробить обычная травка? Не деревья, не кустарники, а просто трава.

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Асфальт не то, чтобы сильно свежий, но относительно новенький - образца 2019 года.

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо
Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

 
Теги: Брест
 
 
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  Каких только мы вам тротуаров не показывали в Бресте. Но таких - вы ещё точно не видели. Можно было бы посмеяться с ситуации, но ведь тут скорее надо плакать,...
 
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