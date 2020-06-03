Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо

Источник материала: Виртуальный Брест

Каких только мы вам тротуаров не показывали в Бресте. Но таких - вы ещё точно не видели. Можно было бы посмеяться с ситуации, но ведь тут скорее надо плакать, средства бездарно разбазарены. Никто уже ничего переделывать не будет. И так сойдёт?





Это улица Шафрановая. Район Ямно-Вычулки. Почти что Брест, можно сказать.





Интересно, каким должен быть слой асфальта, чтобы его могла пробить обычная травка? Не деревья, не кустарники, а просто трава.





Асфальт не то, чтобы сильно свежий, но относительно новенький - образца 2019 года.











