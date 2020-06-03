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Сквозь асфальт, который недавно уложили, пробивается травка. Это выглядит как чудо
03.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Каких только мы вам тротуаров не показывали в Бресте. Но таких - вы ещё точно не видели. Можно было бы посмеяться с ситуации, но ведь тут скорее надо плакать, средства бездарно разбазарены. Никто уже ничего переделывать не будет. И так сойдёт?
Это улица Шафрановая. Район Ямно-Вычулки. Почти что Брест, можно сказать.
Интересно, каким должен быть слой асфальта, чтобы его могла пробить обычная травка? Не деревья, не кустарники, а просто трава.
Асфальт не то, чтобы сильно свежий, но относительно новенький - образца 2019 года.
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