5 причин не избавляться от сахара, даже если вы на диете

Источник материала: ОНТ

Сахар – главный враг худеющих. Однако даже если вы сели на диету, не торопитесь избавляться от сахарного песка. Он может сослужить отличную службу в быту. Вот полезные свойства сахара, которые помогут решить ряд проблем.

Очищает кожу

Сахар можно использовать для приготовления скраба в домашних условиях. Кроме того, этот продукт помогает очистить руки от сильных загрязнений. Например, от машинного масла.

Впитывает запахи

Для очистки емкостей, в которых хранились продукты с ярко выраженным запахом (банка из-под кофе либо специй), отлично подойдет сахар.

Помогает сохранить цветы свежими

Если насыпать в вазу с цветами столовую ложку сахара (на один литр воды), они гораздо дольше будут выглядеть свежими.

Избавляет от жжения после острой пищи

Чтобы избавиться от жжения после употребления острой пищи, необходимо съесть чайную ложку сахара и немного подержать его на языке.

Облегчает боль от ожога на языке

Каждый хоть раз в жизни обжигал язык горячим чаем. Чтобы снять боль от ожогов, достаточно положить на язык немного сахара и дать ему раствориться.

ФОТО: pixabay

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