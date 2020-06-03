ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около 24 тыс. детей планируют оздоровить летом в Брестской области

03.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области на летних каникулах планируется оздоровить около 24 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Около 24 тыс. детей планируют оздоровить летом в Брестской области

"В летний период планировалось оздоровить в лагерях более 63 тыс. детей. Но с учетом эпидемиологической ситуации и спросом на путевки прогнозируется, что общая численность оздоровленных в лагерях детей может составить около 24 тыс. человек - 9 тыс. в круглосуточных лагерях и 15 тыс. в дневных", - отметили в главном управлении.

Оздоровительная кампания в регионе стартовала с открытия дневных лагерей, организованных на базе учебных заведений. Круглосуточные стационарные лагеря откроются со второй половины июня.

Особое внимание по-прежнему уделят оздоровлению детей, которые находятся в социально опасном положении. В частности, путевками в лагеря планируют обеспечить не менее 1,5 тыс. таких подростков, столько же детей-сирот и более 500 детей-инвалидов. На базе оздоровительных и санаторно-курортных организаций, в которых созданы условия безбарьерной среды (лагеря "Орленок" и "Волна", детский реанимационно-оздоровительный центр "Свитанак"), продолжат практику оздоровления детей-инвалидов совместно с сопровождающими их взрослыми.

Основным условием в организации летней оздоровительной кампании остается обеспечение безопасного пребывания детей на отдыхе. В условиях пандемии это требует дополнительных мер. Окончательное решение об открытии каждого лагеря принимается с учетом эпидемической ситуации в конкретном районе и спроса на оздоровительные услуги.

При планировании воспитательной работы в лагерях летом 2020 года главный акцент сделан на использовании полезных интернет-ресурсов и создании позитивного интернет-пространства оздоровительного лагеря. Это тематические онлайн-площадки для детей, педагогов и родителей, дистанционные консультационные пункты, в том числе виртуальные родительские собрания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области на летних каникулах планируется оздоровить около 24 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте 18-летняя таксистка с двухнедельным стажем вождения врезалась в микроавтобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика