В ДШХРиИ воплощаются в жизнь все новые и новые уникальные проекты

Беларусь Ириной Кухтиной, на уровне с традиционными художественными ремеслами, развивает и внедряет новые и интересные проекты. Это у быховских мастеров хорошо получается. Коллектив ДШХРиИ во главе с директором, членом Союза мастеров народного творчества, народным мастером РеспубликиИриной Кухтиной, на уровне с традиционными художественными ремеслами, развивает и внедряет новые и интересные проекты. Это у быховских мастеров хорошо получается.

Еще в прошлом году приняли участие во 2-м этапе конкурса «Местные инициативы для микрорегионов развития «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области». На этот раз гениальная задумка местных мастеров обрела еще большие масштабы. Продолжая развивать нематериальное наследие, ставшее культурным брэндом Быхова, успешно занялись еще одним видом декоративно-прикладного искусства — керамикой.

Тем более, не так давно в храм искусств пришел молодой специалист, бывший выпускник Дмитрий Терешко. Наш земляк, окончив Могилевский колледж искусств, а затем Витебский государственный университет им. Машерова, стал художником декоративно-прикладного искусства по изделиям из керамики, и вернулся в родные пенаты.

Безусловно, для того, чтобы окунуться в мир древнего ремесла и возродить гончарное мастерство на Быховщине, необходимы были значительные денежные средства для приобретения специального оборудования и материалов. Это стало реальным и возможным благодаря победе в конкурсе инициатив.

Быховский район , но и Славгородский, Кличевский, Краснопольский, Чериковский. Цель инициативы — содействие повышению конкурентоспособности сельских районов Могилевской области через сетевое взаимодействие для повышения устойчивости их развития. В данном проекте при поддержке Международного фонда развития сельских территорий реализуют свои инициативы не только, но и Славгородский, Кличевский, Краснопольский, Чериковский. Цель инициативы — содействие повышению конкурентоспособности сельских районов Могилевской области через сетевое взаимодействие для повышения устойчивости их развития.

Детская школа художественных ремесел и искусств г. Быхова в данном проекте представила свою уникальную инициативу «Кола жыцця», реализация которой на местном уровне предусматривает развитие гончарства, керамики и соломоплетения. Такое своеобразное название дали местные ремесленники из-за того, что время идет, жизнь не стоит на месте, а накопленный опыт передается из поколения в поколение. Инициативу профинансировал Европейский союз, выделив на эти цели 3370 евро.

С конца прошлого года местные умельцы и ремесленники начали воплощать свои идеи. Совместными усилиями была проведена кропотливая работа — неоднократно обращались за консультативной помощью к областным мастерам керамики, изучали рынок, искали, где можно приобрести необходимое оборудование и материалы.

Чтобы на профессиональном уровне заняться гончарным мастерством и изготовлением изделий из керамики, нужно специальное оборудование — гончарный круг, муфельная печь и т.д. Все это уже приобретено. Также разработаны баннер и логотип школы «Кола жыцця».

Далее, согласно проекту, организовали обучающие курсы для взрослых. Дважды в неделю занятия по соломоплетению проводит преподаватель Юлия Желобкевич, по керамике — Дмитрий Терешко.

На своих первых занятиях мастер-керамист Дмитрий Терешко рассказал слушателям о том, что с древнейших времен и вплоть до наших дней керамические изделия занимают одно из ведущих мест в декоративно-прикладном искусстве народов мира. В музеях различных стран хранится немало шедевров керамического мастерства. Путь развития керамики — от примитивных сосудов, вылепленных вручную и обожженных на костре, до изделий, изготавляемых на основе самых последних достижений современной науки. Иными словами, от грубого кирпича до тонкого прозрачного фарфора, который сейчас в обиходе в нашей повседневной жизни.