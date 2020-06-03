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В ДШХРиИ воплощаются в жизнь все новые и новые уникальные проекты

03.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В детской школе художественных ремесел и искусств воплощаются в жизнь все новые и новые уникальные проекты по сетевому взаимодействию для улучшения возможностей занятости, рассчитанные на различные слои населения.
 
В ДШХРиИ воплощаются в жизнь все новые и новые уникальные проекты
 
Коллектив ДШХРиИ во главе с директором, членом Союза мастеров народного творчества, народным мастером Республики Беларусь Ириной Кухтиной, на уровне с традиционными художественными ремеслами, развивает и внедряет новые и интересные проекты. Это у быховских мастеров хорошо получается.
 
Еще в прошлом году приняли участие во 2-м этапе конкурса «Местные инициативы для микрорегионов развития «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области». На этот раз гениальная задумка местных мастеров обрела еще большие масштабы. Продолжая развивать нематериальное наследие, ставшее культурным брэндом Быхова, успешно занялись еще одним видом декоративно-прикладного искусства — керамикой.
 
Тем более, не так давно в храм искусств пришел молодой специалист, бывший выпускник Дмитрий Терешко. Наш земляк, окончив Могилевский колледж искусств, а затем Витебский государственный университет им. Машерова, стал художником декоративно-прикладного искусства по изделиям из керамики, и вернулся в родные пенаты.
 
Безусловно, для того, чтобы окунуться в мир древнего ремесла и возродить гончарное мастерство на Быховщине, необходимы были значительные денежные средства для приобретения специального оборудования и материалов. Это стало реальным и возможным благодаря победе в конкурсе инициатив.
 
В данном проекте при поддержке Международного фонда развития сельских территорий реализуют свои инициативы не только Быховский район, но и Славгородский, Кличевский, Краснопольский, Чериковский. Цель инициативы — содействие повышению конкурентоспособности сельских районов Могилевской области через сетевое взаимодействие для повышения устойчивости их развития.
 
Детская школа художественных ремесел и искусств г. Быхова в данном проекте представила свою уникальную инициативу «Кола жыцця», реализация которой на местном уровне предусматривает развитие гончарства, керамики и соломоплетения. Такое своеобразное название дали местные ремесленники из-за того, что время идет, жизнь не стоит на месте, а накопленный опыт передается из поколения в поколение. Инициативу профинансировал Европейский союз, выделив на эти цели 3370 евро.
 
С конца прошлого года местные умельцы и ремесленники начали воплощать свои идеи. Совместными усилиями была проведена кропотливая работа — неоднократно обращались за консультативной помощью к областным мастерам керамики, изучали рынок, искали, где можно приобрести необходимое оборудование и материалы.
 
Чтобы на профессиональном уровне заняться гончарным мастерством и изготовлением изделий из керамики, нужно специальное оборудование — гончарный круг, муфельная печь и т.д. Все это уже приобретено. Также разработаны баннер и логотип школы «Кола жыцця».
 
Далее, согласно проекту, организовали обучающие курсы для взрослых. Дважды в неделю занятия по соломоплетению проводит преподаватель Юлия Желобкевич, по керамике — Дмитрий Терешко.
 
На своих первых занятиях мастер-керамист Дмитрий Терешко рассказал слушателям о том, что с древнейших времен и вплоть до наших дней керамические изделия занимают одно из ведущих мест в декоративно-прикладном искусстве народов мира. В музеях различных стран хранится немало шедевров керамического мастерства. Путь развития керамики — от примитивных сосудов, вылепленных вручную и обожженных на костре, до изделий, изготавляемых на основе самых последних достижений современной науки. Иными словами, от грубого кирпича до тонкого прозрачного фарфора, который сейчас в обиходе в нашей повседневной жизни.
 
Уже состоялись 6 занятий, слушатели, под чутким руководством мастера, сами делают различные керамические изделия.
 
«Лепка из глины очень увлекает, раскрывает творческие способности человека. Особенно радостно, когда в твоих руках получается красивое керамическое изделие», — делится впечатлениями социальный педагог СШ №3 г. Быхова Надежа Воликова, которая посещает обучающие занятия. А специалист по социальной работе РЦСОН Светлана Терешко уверена: освоить данную технику выполнения керамических изделий может, при желании, любой человек.
 
Кстати, Дмитрий Терешко уже изготовил около 100 различных изделий из керамики, в том числе эмблему к II районной выставке-конкурсу «Соломенный паук», магниты с символикой Быхова, памятные сувениры выпускникам и многое другое.
 
На сегодняшний день у коллектива ДШХРиИ есть не только необходимая база для продвижения народных промыслов, но и все возможности заявить о себе и дальше популяризировать родной край на более высоких уровнях.
 
Наталья ЛЕВАЧКОВА.
 
 
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В детской школе художественных ремесел и искусств воплощаются в жизнь все новые и новые уникальные проекты по сетевому взаимодействию для
 
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