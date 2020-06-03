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Дарья Ковалева стала победительницей XXII Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

03.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Дарья Ковалева стала победительницей XXII Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»Она с большим нетерпением ожидала эту награду. А во время ее получения смущенно улыбалась – сказывалось волнение. Учащаяся детской школы художественных ремесел и искусств Дарья Ковалева стала абсолютной победительницей XXII Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в номинации «Рисунок».
 
Грамоту Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Дарье вручил начальник РОЧС Дмитрий Красноперов, поблагодарив ее за старания и целеустремленность.
 
Рисунок под названием «Боевая работа современных спасателей» — это своеобразный гимн профессии огнеборцев. 
 
В работе нет ярких красок. Да и необходимость в них отсутствует – напряженность ситуации на пожаре, где риск для жизни непомерно велик, Даша Ковалева весьма правдоподобно изобразила простым карандашом в технике графика.
 
Руки подростка крепко сжимают заветную награду, а сама воспитанница детской школы художественных ремесел и искусств делится – она далеко не профессиональный художник, но очень хочет им стать. И прилагает для этого все усилия: много занимается в ДШХРиИ, а полученные на уроках умения шлифует уже самостоятельно дома.
 
Добиться поставленной цели – навсегда связать свою жизнь с искусством – Дарье Ковалевой помогает ее учитель Дмитрий Терешко. Он подчеркивает: Даша одаренная и целеустремленная ученица. А значит, будут в ее личной копилке еще много высоких наград.
 
Ксения ДМИТРИЕВА.
 
 
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Она с большим нетерпением ожидала эту награду. А во время ее получения смущенно улыбалась – сказывалось волнение. Учащаяся детской школы
 
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