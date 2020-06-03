Дарья Ковалева стала победительницей XXII Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

Она с большим нетерпением ожидала эту награду. А во время ее получения смущенно улыбалась – сказывалось волнение. Учащаяся детской школы художественных ремесел и искусств Дарья Ковалева стала абсолютной победительницей XXII Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в номинации «Рисунок».
Рисунок под названием «Боевая работа современных спасателей» — это своеобразный гимн профессии огнеборцев.
В работе нет ярких красок. Да и необходимость в них отсутствует – напряженность ситуации на пожаре, где риск для жизни непомерно велик, Даша Ковалева весьма правдоподобно изобразила простым карандашом в технике графика.
Руки подростка крепко сжимают заветную награду, а сама воспитанница детской школы художественных ремесел и искусств делится – она далеко не профессиональный художник, но очень хочет им стать. И прилагает для этого все усилия: много занимается в ДШХРиИ, а полученные на уроках умения шлифует уже самостоятельно дома.
Добиться поставленной цели – навсегда связать свою жизнь с искусством – Дарье Ковалевой помогает ее учитель Дмитрий Терешко. Он подчеркивает: Даша одаренная и целеустремленная ученица. А значит, будут в ее личной копилке еще много высоких наград.
Ксения ДМИТРИЕВА.