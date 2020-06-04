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Об арендной плате за земельные участки

04.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Решение 18 мая 2020 г. № 822               г. Несвиж

На основании подпункта 2.3 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Применить понижающий коэффициент 0,6 к сумме арендной платы, подлежащей уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленные субъектам хозяйствования по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению.
  2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.

Председатель                                                        А.З. Ломский.

Управляющий делами                                     О.М. Мышалова.

 

Об арендной плате за земельные участки

Об арендной плате за земельные участки

Об арендной плате за земельные участки

 


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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Решение 18 мая 2020 г. № 822               г. Несвиж На основании подпункта 2.3 пункта 2 Указа
 
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