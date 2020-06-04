Об арендной плате за земельные участки

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Решение 18 мая 2020 г. № 822 г. Несвиж
На основании подпункта 2.3 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Применить понижающий коэффициент 0,6 к сумме арендной платы, подлежащей уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленные субъектам хозяйствования по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
Председатель А.З. Ломский.
Управляющий делами О.М. Мышалова.