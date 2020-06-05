Если погода не жаркая, значит, таким будет кино. Пять фильмов, где много секса

Источник материала: Tut.by

Давно не рассказывали вам о фильмах, в которых много откровенных и чувственных сцен. Сегодня AFISHA.TUT.BY делится пятью такими лентами. Все они нам понравились, и мы о них еще не рассказывали. Хотя кое-что из перечисленного может даже шокировать. На всякий случай предупреждаем: картины, которые мы советуем, строго для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Даже если рейтинг в трейлере говорит иное, мы настаиваем.

«Любовь» (2015)

Режиссер: Гаспар Ноэ

В ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин, Уго Фокс, Хуан Сааведра

Длительность: 135 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.4





Трейлер этого фильма нам показался уж слишком откровенным, поэтому не показываем его здесь. Если вам уже есть 18, можете найти его на YouTube.

Чем крут фильм

Своей настоящестью. Как такового, подробного сценария у этой картины нет — более двух часов хронометража поместились буквально на нескольких страницах. Так что да: продуманного экшена и ярких диалогов не будет. Это действительно красивое эротическое кино, которое нужно даже не смотреть, а созерцать. Но если вы ищете динамичную картину, то можете сразу обратиться к другой ленте Гаспара Ноэ — «Экстаз». Она, кстати, более новая, и у нас даже есть подробная рецензия .

Еще один бонус к «настоящести»: режиссер даже не давал четких указаний, что делать актерам в эротических сценах. Он просто ставил их в кадре и говорил начинать. И еще один: Гаспар Ноэ не приглашал профессиональных актрис, а просто знакомился с девушками на вечеринке и предлагал сыграть в кино. Ловкий ход!

«Куриоса» (2019)

Режиссер: Лу Жене

В ролях: Ноэми Мерлан, Нильс Шнайдер, Бенжамен Лаверн, Камелия Джордана, Амира Касар

Длительность: 107 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5,9

Чем крут фильм

Пусть вас не смущает рейтинг: если вы ищете кино, наполненное эротизмом и любовными интригами, то вам точно понравится. Главная героиня — молодая девушка, которой пришлось выйти замуж за нелюбимого человека. Она знакомится с молодым и усатым фотографом — и у нее сносит крышу от любви. Тайные встречи, непрозрачные намеки, атмосфера эротизма. Все это происходит в декорациях Парижа образца 19-го века. Как тут немного не возбудиться?

Сценаристы взяли как основу дневники и письма французов из светского общества — получилось то, что мы видим на экране. Так что никаких осуждений измен и желаний: это просто жизнь. Ну серьезно: в плане чувств с 19-го века мы ничуть не изменились.

«Назови меня своим именем (2017)

Режиссер: Лука Гуаданьино

В ролях: Арми Хаммер, Тимоти Шаламе, Майкл Стулбарг, Амира Касар, Эстер Гаррель

Длительность: 132 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,5

Чем крут фильм

Во-первых, он подарил интернету мем с персиком. Не поняли, о чем мы? Посмотрите фильм — и все станет ясно. Хотя если вы достаточно испорчены, то, может быть, уже догадались. Во-вторых, как и в фильме «Жизнь Адель» (2013), здесь показана однополая любовь, только уже двух молодых парней. И хоть здесь интимных сцен не так много, все же тем, кто не может в себе перебороть гомофобные настроения, к просмотру не рекомендуется.

Итак, жаркое лето в Италии и вилла, куда приехал отдыхать к родителям 17-летний Элио. Парень не только развлекается, но и занимается музыкой — в общем, культурно проводит время. Однако в такую размеренную жизнь внезапно врывается ассистент отца Элио, который оказывается молодым ученым из Америки. К тому же слишком горячим, чтобы не замечать его присутствие. И еще кое-что: именно после этого фильма о Тимоти Шаламе заговорили вообще все как о молодом секс-символе и восходящей звезде. Стоит заценить.

«Стыд» (2011)

Режиссер: Стив МакКуин

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэри Маллиган, Джеймс Бэдж Дэйл, Николь Бахари, Алекс Манетт

Длительность: 101 минута

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,6

Чем крут фильм

Реализмом. Здесь вы не увидите прекрасных солнечных лугов Италии и истории, развивающейся совершенно по-киношному. Все как в жизни: вот человек, у него большие проблемы, с помощью близких он их пытается решать, но терпит поражение от самого себя. Проблемы только в этом фильме эротического плана — главный герой страдает от невозможности контролировать свою сексуальную жизнь.

Звучит как драма, но поверьте: будут и весьма интимные моменты. Взять хотя бы обнаженную сцену Майкла Фассбендера — для тех, кому актер симпатичен, это просто «вау». Приятный бонус — в паре с ним снимается Кэри Маллиган, которую вы можете помнить по «Воспитанию чувств» (2008) или «Великому Гэтсби» (2013).

«Империя чувств» (1976)

Режиссер: Нагиса Осима

В ролях: Эйко Мацуда, Тацуя Фудзи, Аои Накадзима, Ясуко Мацуи, Мэйка Сэри

Длительность: 105 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,8

Чем крут фильм

Своей чувственностью, граничащей с безумием. Хотя на самом деле даже не граничащей, а уже перешедшей в него. По сюжету Сада работает гейшей в гостинице влиятельного человека, и между ними вспыхивает искра. Не та искра, которая заканчивается быстрым сексом, а та, от которой зарождаются чувства. Вот только есть одно «но» — у мужчины есть жена, и ее наличие начинает Саду раздражать. Сценарий, кстати, списан с реальной истории.

Предупреждаем: фильм реально может шокировать. И не только финальной сценой (неважный на самом деле спойлер), в которой героиня отрезает половой член своему возлюбленному из глубокого собственничества. На протяжении всей ленты выражение страсти между персонажами будет тоже весьма своеобразным. Местами даже до того, что и вас проберут неприятные физические ощущения. Но картину в год ее выпуска назвали первым великим эротическим фильмом, а еще его якобы рекомендуют даже преподаватели ВГИКа — интригует.

А вы знаете другие фильмы, в которых много секса? Делитесь любимым в комментариях