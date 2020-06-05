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Если погода не жаркая, значит, таким будет кино. Пять фильмов, где много секса
Источник материала: Tut.by
Давно не рассказывали вам о фильмах, в которых много откровенных и чувственных сцен. Сегодня AFISHA.TUT.BY делится пятью такими лентами. Все они нам понравились, и мы о них еще не рассказывали. Хотя кое-что из перечисленного может даже шокировать. На всякий случай предупреждаем: картины, которые мы советуем, строго для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Даже если рейтинг в трейлере говорит иное, мы настаиваем.
«Любовь» (2015)
Режиссер: Гаспар Ноэ
Чем крут фильм
Своей настоящестью. Как такового, подробного сценария у этой картины нет — более двух часов хронометража поместились буквально на нескольких страницах. Так что да: продуманного экшена и ярких диалогов не будет. Это действительно красивое эротическое кино, которое нужно даже не смотреть, а созерцать. Но если вы ищете динамичную картину, то можете сразу обратиться к другой ленте Гаспара Ноэ — «Экстаз». Она, кстати, более новая, и у нас даже есть
Еще один бонус к «настоящести»: режиссер даже не давал четких указаний, что делать актерам в эротических сценах. Он просто ставил их в кадре и говорил начинать. И еще один: Гаспар Ноэ не приглашал профессиональных актрис, а просто знакомился с девушками на вечеринке и предлагал сыграть в кино. Ловкий ход!
«Куриоса» (2019)
Режиссер: Лу Жене
Чем крут фильм
Пусть вас не смущает рейтинг: если вы ищете кино, наполненное эротизмом и любовными интригами, то вам точно понравится. Главная героиня — молодая девушка, которой пришлось выйти замуж за нелюбимого человека. Она знакомится с молодым и усатым фотографом — и у нее сносит крышу от любви. Тайные встречи, непрозрачные намеки, атмосфера эротизма. Все это происходит в декорациях Парижа образца 19-го века. Как тут немного не возбудиться?
Сценаристы взяли как основу дневники и письма французов из светского общества — получилось то, что мы видим на экране. Так что никаких осуждений измен и желаний: это просто жизнь. Ну серьезно: в плане чувств с 19-го века мы ничуть не изменились.
«Назови меня своим именем (2017)
Режиссер: Лука Гуаданьино
Чем крут фильм
Во-первых, он подарил интернету мем с персиком. Не поняли, о чем мы? Посмотрите фильм — и все станет ясно. Хотя если вы достаточно испорчены, то, может быть, уже догадались. Во-вторых, как и в фильме «Жизнь Адель» (2013), здесь показана однополая любовь, только уже двух молодых парней. И хоть здесь интимных сцен не так много, все же тем, кто не может в себе перебороть гомофобные настроения, к просмотру не рекомендуется.
Итак, жаркое лето в Италии и вилла, куда приехал отдыхать к родителям 17-летний Элио. Парень не только развлекается, но и занимается музыкой — в общем, культурно проводит время. Однако в такую размеренную жизнь внезапно врывается ассистент отца Элио, который оказывается молодым ученым из Америки. К тому же слишком горячим, чтобы не замечать его присутствие. И еще кое-что: именно после этого фильма о Тимоти Шаламе заговорили вообще все как о молодом секс-символе и восходящей звезде. Стоит заценить.
«Стыд» (2011)
Режиссер: Стив МакКуин
Чем крут фильм
Реализмом. Здесь вы не увидите прекрасных солнечных лугов Италии и истории, развивающейся совершенно по-киношному. Все как в жизни: вот человек, у него большие проблемы, с помощью близких он их пытается решать, но терпит поражение от самого себя. Проблемы только в этом фильме эротического плана — главный герой страдает от невозможности контролировать свою сексуальную жизнь.
Звучит как драма, но поверьте: будут и весьма интимные моменты. Взять хотя бы обнаженную сцену Майкла Фассбендера — для тех, кому актер симпатичен, это просто «вау». Приятный бонус — в паре с ним снимается Кэри Маллиган, которую вы можете помнить по «Воспитанию чувств» (2008) или «Великому Гэтсби» (2013).
«Империя чувств» (1976)
Режиссер: Нагиса Осима
Чем крут фильм
Своей чувственностью, граничащей с безумием. Хотя на самом деле даже не граничащей, а уже перешедшей в него. По сюжету Сада работает гейшей в гостинице влиятельного человека, и между ними вспыхивает искра. Не та искра, которая заканчивается быстрым сексом, а та, от которой зарождаются чувства. Вот только есть одно «но» — у мужчины есть жена, и ее наличие начинает Саду раздражать. Сценарий, кстати, списан с реальной истории.
Предупреждаем: фильм реально может шокировать. И не только финальной сценой (неважный на самом деле спойлер), в которой героиня отрезает половой член своему возлюбленному из глубокого собственничества. На протяжении всей ленты выражение страсти между персонажами будет тоже весьма своеобразным. Местами даже до того, что и вас проберут неприятные физические ощущения. Но картину в год ее выпуска назвали первым великим эротическим фильмом, а еще его
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AFISHA.TUT.BY вспоминает фильмы, в которых сюжет практически построен на сексе. И нет, это не то «кино», о котором вы могли подумать!
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