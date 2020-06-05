Под таким названием сотрудники ИДН Смолевичского РОВД провели викторину в учреждениях образования района в рамках республиканской межведомственной программы «Забота».

Участковый инспектор ИДН Смолевичского РОВД младший лейтенант милиции Полина Горлач посетила Воротовскую, Пекалинскую и Драчковскую школы, где на свежем воздухе провела со школьниками викторины. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, моделировали непредвиденные ситуации, которые могут произойти во время отдыха на водоемах, в лесу.

Участники викторин не оставили без внимания и правила дорожного движения, также инспектор напомнила подросткам о правилах безопасного движения на велосипедах и о том, что в темное время необходимо носить фликеры.

Из года в год не теряет своей актуальности и остается самым частым вопросом, который волнует детей, – это время, до которого можно гулять на улице в вечернее время. Этот вопрос первым подростки задавали инспектору во всех школах. Во время викторины «Мы – за безопасное лето!» Полина Сергеевна объяснила школьникам, что нахождение детей одних вне дома в вечернее время небезопасно и поэтому ограничено законодательством.

– Согласно статье 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» родители обязаны сопровождать детей в возрасте до 16-ти лет в период с 23.00 до 06.00, либо обеспечить их сопровождение совершеннолетними лицами, – подчеркнула Полина Сергеевна. – Неисполнение указанной обязанности влечет наложение штрафа на родителей до двух базовых величин, повторно – до пяти базовых величин (ответственность предусмотрена статьей 17.13 КоАП).

А закончилась викторина яркой фотосессией, которую школьники с инспектором организовали в поддержку медиков Смолевиччины.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

На фото: Учащиеся Воротовской средней школы передают слова благодарности врачам