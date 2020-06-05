Один недоволен машиной, другие лишились денег. Истории покупки автомобилей из США

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, кризис, а белорусы не просто продолжают выбирать машины. Некоторые, несмотря ни на что, решают сыграть в лотерею и покупают авто в США. В редакцию AUTO.TUT.BY за последнее время обратились несколько читателей, которые серьезно обожглись, воспользовавшись услугами «фирм-подборщиков». И если в первом случае покупка привела лишь к дополнительным затратам и разочарованию, то во втором все закончилось гораздо печальнее для покупателей.





«Машина приехала без бампера и без ключа зажигания»

Когда Сергей с женой решили обновить автомобиль, то долго присматривались и в итоге выбрали Ford Mustang. Супруги продали свою старую машину и принялись искать компанию, которая занимается подбором и доставкой авто из США. Нашли фирму, которая обещала в течение 30−45 дней привезти машину.

— Мы обратились в минскую компанию Auto4Export, до этого прочитав кучу отзывов. Заключили договор на оказание услуг по подбору и начали искать уже конкретный автомобиль. Находим один — аукцион проигрываем. Находим вторую машину — снова проигрываем. Тут выскакивает неплохой вариант — 16 тысяч миль пробега, 7900 долларов последняя цена за нее, чистая история — два владельца в США, первый аукцион. Мы выигрываем торги и забираем ее.

Правда, уже потом Сергей случайно выяснил, что машина уже продавалась полгода назад в совершенно другом состоянии — разобранная и сильно разбитая. Первый раз ее купили за 5750 долларов, навесили крыло, фару, отбойник и выставили на другом аукционе. То есть Сергею досталась так называемая «кукла», с ценой на две тысячи дороже.

— Когда я показал фото разобранной машины, в компании мне объяснили, что это была оценка повреждений для страховой, поэтому машину разбирали.

В итоге Сергей оплатил автомобиль, аукционный сбор и доставку. Все это обошлось в сумму около 11 тысяч долларов.

В середине мая машина прибыла в Минск. Новоиспеченный владелец поехал ее забирать, и тут его поджидала еще парочка неприятных сюрпризов. Оказалось, автомобиль повредили при разгрузке — сильно поцарапали заднее крыло в районе колесной арки. К тому же машину разукомплектовали — с нее пропали передняя защита, бампер, усилитель. И на «десерт» — в машине не оказалось ключа зажигания. Причем машину уже на паром грузили без ключа. Он потерялся где-то на пути между площадкой аукциона и портом.



На страничке специализированного сайта подтверждение того, что автомобиль продавался два раза

— Приходит вот такая машина — и я смотрю на нее и не знаю, что дальше делать. Начинаю переговоры с компанией. Они кормят меня «завтраками»: завтра будет бампер, завтра будет ключ. Сейчас я пытаюсь добиться, чтобы мне хоть что-то компенсировали — повреждения, потерю ключа. Все это стоит денег.

Ремонт автомобиля обошелся Сергею в три раза дороже, чем планировалось. Только восстановление ключа потянуло на 200 долларов.

Комментарий фирмы-подборщика: «Мы сделали больше, чем должны были»

В компании Auto4Export, которая занималась подбором автомобиля, говорят, что вопрос с клиентом еще в стадии разрешения, и обращают внимание, что, согласно акту к договору между компанией и клиентом, претензий стороны к друг другу не имеют.

— В случае покупки на аукционе существуют определенные риски, и техника продается на условиях «как есть» и без гарантий. Об этом говорится каждому клиенту, указано в договоре, а также информирует сам аукцион, — объясняют в компании. — Перед покупкой автомобиля производится его проверка доступными нам способами, а именно: информация, предоставленная самим аукционом, и история автомобиля из единой американской базы Carfax, где содержится вся информация об обслуживании автомобиля, пробеге, ДТП.



Выписка из Carfax по автомобилю клиента

Повреждения автомобиля визуально соответствовали информации, предоставленной на аукционе. Мы, как и любая другая компания, которая работает в этой сфере, не можем нести ответственность за содержание информации в сети Интернет, так как фактически не являемся собственником приобретаемой для клиента на аукционе техники.

Что касается возросшей стоимости ремонта, то в компании уточняют: стоимость ремонта по фото определить точно невозможно даже представителям специализированных СТО.

На претензию о том, что автомобиль уже раньше выставлялся на торги в другом состоянии, в компании отвечают, что очень много автомобилей участвуют в аукционах повторно и зачастую достаточно много раз, например, по причине того, что продавца не устроила финальная ставка либо он отказался от участия в текущем аукционе.

— Что касается снятых деталей, то речь идет об абсорбере бампера. Как раз это тот редкий случай, когда определенная деталь или элемент мог во время транспортировки быть утерян по причине того, что был, например, недостаточно закреплен (ведь стоит учитывать, что это автомобиль после ДТП.). По этому вопросу мы также направили запрос, и на данный момент ведется вся необходимая работа.

То, что автомобиль прибыл без ключа зажигания, обусловлено некорректной работой аукциона при отгрузке автомобиля с площадки. При этом аукцион за это ответственности не несет.

— Однако мы сразу в этот же день начали работу в интересах нашего клиента: информация была направлена в наш американский офис. В результате слаженной работы ключ был найден в течение всего нескольких дней, и в данный момент он уже на пути в Минск.

В компании подчеркивают: при перевозке ответственность за автомобиль несет транспортная компания, которая страхует его принципу полной потери. В случае, если по прибытии обнаруживается повреждение, которое не было зафиксировано в момент принятия к перевозке транспортной компанией, клиент обязан сделать фотографии автомобиля с разных сторон прямо на таможне, не перемещая сам автомобиль.

Однако, по словам представителя компании, фотографии были присланы лишь на следующий день, когда автомобиль уже стоял на территории клиента.

По словам представителей компании, даже в этом случае они не отказывали в дальнейшей помощи Сергею, а сделали все возможное, чтобы найти справедливое решение, и предупредили клиента, что данная процедура достаточно долгая, так как в данной цепочке задействовано несколько компаний. На практике процесс может занимать больше месяца.

— Мы считаем, что свои обязательства выполнили даже значительно сверх договорных обязательств.

«Как только перечислил деньги, фирма пропала»

А вот история минчанина Валерия (имя изменено) гораздо печальнее. Он тоже решил воспользоваться услугами специализированной фирмы, которая занимается подбором, покупкой и доставкой автомобилей из США. В рекламе обещали экономию в 30−40% от рыночных цен и опирались на 10-летний опыт в этом бизнесе.

— Я нашел фирму Malcom auto по рекламе в инстаграме и всяких блогах. Общался и с другими фирмами, но сотрудники этой показались наиболее приятными.



Так сейчас выглядит страничка компании в Facebook. Создана она, кстати, в январе 2020 года

Валерий самостоятельно выбрал машину на аукционе, после этого с фирмой был заключен договор. Его прислали на электронную почту. Потом пришел день, когда машина начала торговаться на аукционе.

— Мне сообщили, что якобы наша ставка сыграла. После чего менеджер прислал счет, где нужно было заплатить за саму машину и сбор аукциона. Плюс еще две новых двери взамен поврежденных. Сказали, что желательно переводить через определенный банк, там процент меньше. В банке, когда я предоставил документы с номером счета и прочими реквизитами, сказали, что это реквизиты не аукциона. Я связался с менеджером, который сказал, что лучше сумму перевести на карточку директору фирмы. Так они экономят, чтобы платить меньше налогов. Потом с этой карточки директора фирма уже оплачивает за автомобиль аукциону.

После того как Валерий перечислил деньги, представители фирмы еще пару недель выходили на связь. Сказали, что машина в пути, предоставили ссылку на сайт, на котором можно было отслеживать местонахождение машины.

— По прибытии машины в Минск за мной должен был заехать сотрудник фирмы со всеми документами. После оплаты мне еще сбросили фото дверей, мол, их тоже погрузим со дня на день, все будет в порядке. Через пару дней сказали, что двери погружены. Потом выяснилось, что сайт был поддельный.

А потом в один день фирма пропала. Ни в мессенджерах, ни в социальных сетях никто на связь не выходил. Валерий начал искать людей, которые тоже пользовались услугами этой фирмы. Нашел несколько человек. Они написали заявление в милицию. Только Валерий перечислил фирме больше 8 тысяч белорусских рулей.

Мы попытались связаться с компанией через сообщения в соцсети, но так и не получили ответа. По словам одного из обманутых клиентов, заявление в милиции у них приняли. Этим делом будет заниматься оперативный отдел управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

Шесть простых советов, на что обратить внимание при покупке авто из США

Конечно, в процессе покупки гораздо больше деталей и мелочей, но мы расскажем о нескольких наиболее важных этапах.

Большинство покупок совершают на двух самых крупных аукционных площадках — Copart и IAAI . Но чтобы участвовать в торгах нужно на этом самом аукционе зарегистрироваться. Для частного лица процедура сложная — придется как минимум доказать наличие средств на банковском счете. Поэтому проще воспользоваться услугами так называемых брокеров. Заключаете договор, и за определенную плату они предоставят вам логин и пароль. Вы сможете самостоятельно выбрать машину и участвовать в торгах. При этом брокер может в качестве залога попросить на депозит некоторую сумму, которую удерживает аукцион в случае, если ваша ставка сыграла, но вы отказались от покупки.

и . Но чтобы участвовать в торгах нужно на этом самом аукционе зарегистрироваться. Для частного лица процедура сложная — придется как минимум доказать наличие средств на банковском счете. Поэтому проще воспользоваться услугами так называемых брокеров. Заключаете договор, и за определенную плату они предоставят вам логин и пароль. Вы сможете самостоятельно выбрать машину и участвовать в торгах. При этом брокер может в качестве залога попросить на депозит некоторую сумму, которую удерживает аукцион в случае, если ваша ставка сыграла, но вы отказались от покупки. Нужно четко понимать, что автомобили на аукционе продаются по принципу «как есть». Аукцион не несет никакой ответственности за точность и полноту информации, в том числе на фото, предоставляемой покупателям. И уж тем более не несет ответственности за состояние автомобиля, наличие или отсутствие скрытых повреждений. Если вы видите на фото бампер, лежащий рядом с автомобилем, это не гарантирует того, что бампер приедет вместе с машиной.

Сервисную историю автомобиля и его предыдущих продаж можно проверить самостоятельно на специализированных сайтах — например, bidfax.info или www.carfax.eu . Можно просто забить в поиск вин-номер интересующего автомобиля. Возможно, вы найдете картинки автомобиля до того, как его выставили на продажу на аукционе. И его состояние может быть совсем другим. Так вы минимизируете риски купить «куклу» — это разбитый автомобиль, который выкупают непосредственно у страховой компании, навешивают на него целые кузовные панели и выставляют на аукционе. Визуально автомобиль имеет привлекательный вид, но преподнесет сюрприз в виде скрытых повреждений.

или . Можно просто забить в поиск вин-номер интересующего автомобиля. Возможно, вы найдете картинки автомобиля до того, как его выставили на продажу на аукционе. И его состояние может быть совсем другим. Так вы минимизируете риски купить «куклу» — это разбитый автомобиль, который выкупают непосредственно у страховой компании, навешивают на него целые кузовные панели и выставляют на аукционе. Визуально автомобиль имеет привлекательный вид, но преподнесет сюрприз в виде скрытых повреждений. Если вы решили обратиться в компанию, предоставляющую услуги по подбору, покупке и доставке авто из США, то в большинстве случаев она тоже ни за что не будет отвечать. Поэтому внимательно читайте договор и примите к сведению, что покупка автомобиля с аукциона — это всегда риск получить не то, что вы увидели на картинке. А стоимость ремонта может многократно превышать изначально запланированный бюджет. Но компании с хорошей репутацией в любом случае постараются максимально обезопасить вас от неудачной покупки. К тому же брокеры работают с уже зарекомендовавшими себя транспортными компаниями и посоветуют оптимальный вариант доставки.

Оплачивать автомобиль и транспортные расходы нужно самостоятельно через банк и только на счет аукциона и транспортной компании. Никаких посредников в этом быть не должно.

По прибытии автомобиля к конечной точке — складу временного хранения — необходимо сразу же оценить, не появились ли на кузове не зафиксированные ранее повреждения. Если такие есть — то их надо сразу сфотографировать, желательно, пока автомобиль еще находится в контейнере. Так у вас есть шанс получить компенсацию от транспортной компании, которая делала перевозку.