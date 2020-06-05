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В Минске новый сервис: выбираете книгу – вам привозят её домой. Ни за что платить не нужно

05.06.2020 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске запустили крутой сервис: теперь из библиотеки Гёте-Института можно заказать понравившуюся литературу, игры, аудиокниги, музыку и фильмы с доставкой на дом, пишет TUT.by. Все бесплатно.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться вот здесь. А потом перейти в каталог, выбрать то, что вам хочется, и переместить это в корзину. Для оформления заказа следует отправить письмо со списком произведений на почту bibliothek-minsk@goethe.de, указав в тексте свои ФИО, e-mail, номер мобильного телефона и адрес. Подробности читайте тут.

Есть, кстати, вариант заказать «пакет с сюрпризом». Схема такая: вы просто указываете в электронном письме тему, которая вам интересна, а команда Гёте-Института формирует для вас соответствующий набор из трех материалов. 

Гёте-Институт обещает, что курьеры, которые привезут заказ к вашей двери, будут работать в масках и одноразовых перчатках и соблюдать безопасную дистанцию. А книги перед отправкой пройдут процедуру дезинфекции. Сервис же просуществует до июля 2020 года, но сроки его работы могут и продлить. После 1 сентября 2020 года книги, журналы и газеты придется вернуть или же продлить период «аренды» еще на месяц.

Библиотека Гёте-Института насчитывает в своих фондах более 12 тысяч печатных и аудиовизуальных носителей информации на немецком языке. Основную часть фонда составляют учебные материалы по немецкому, худлит немецкоязычных авторов в оригинале и переводы их произведений на беларуский или русский, отраслевая литература по искусству, истории и так далее.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске запустили крутой сервис: теперь из библиотеки Гёте-Института можно заказать понравившуюся литературу, игры, аудиокниги, музыку и фильмы с доставкой на...
 
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