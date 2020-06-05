Минпрому Беларуси приказано уйти от зависимости от российского рынка

"Важнейший момент - экспорт. Пора уйти от зависимости от одного рынка - российского. Тем более, рынки сегодня потихоньку оживают", - заявил вице-премьер РБ Юрий Назаров, представляя нового министра промышленности Петра Пархомчика.





БелТА . Он также подчеркнул необходимость увеличивать темпы роста производства продукции, передает





Назаров также сказал, что скоро правительство будет рассматривать дополнительные меры по минимизации влияния пандемии на экономику.