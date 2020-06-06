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У жителя Бреста украли 33 тысячи долларов из личного сейфа

06.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В милицию обратился житель Бреста, сообщивший о краже финансовых средств в размере более 29 тысяч американских долларов и 10 тысяч белорусских рублей из его домашнего сейфа. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

В ходе работы следственно-оперативной группы было выяснено, что к краже причастен 29-летний мужчина, являющийся знакомым хозяина квартиры. Накануне ночью мужчины распивали спиртное, а когда гость утром уходил, забрал с собой чужие деньги. Уточняется, что подозреваемый знал, где находится ключ от сейфа, которым и воспользовался. В настоящее время его задержали, похищенные деньги изъяты.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205, ему грозит наказание за кражу, совершенную в особо крупном размере.

Фото: Telegram-канал Следственного комитета Беларуси

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Теги: Брест
 
 
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В милицию обратился житель Бреста, сообщивший о краже финансовых средств в размере более 29 тысяч американских долларов и 10 тысяч белорусских рублей из его...
 
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