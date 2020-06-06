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7 проектов отобрались в финал от Брестчины на игру Начинающий фермер

06.06.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Заниматься фермерством совсем непросто, и начинающему предпринимателю, решившему поработать на земле, нужно учитывать немало важных нюансов. Помочь сформировать навыки бизнес-планирования в сельском хозяйстве, научиться принимать грамотные управленческие решения и эффективно работать в команде призвана международная бизнес-игра «Начинающий фермер».

7 проектов отобрались в финал от Брестчины на игру Начинающий фермер

Она была предложена Российским союзом сельской молодежи во время Международного конгресса сельской молодежи в феврале этого года в Казани. Проект призван объединить школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. К игре допускаются команды до пяти человек в возрасте от 14 до 31 года. Бизнес-проекты рассматриваются в пяти номинациях: животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство; растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн; полеводство, овощеводство; агротуризм; сельскохозяйственная кооперация и свободная тема. Игра включает несколько этапов: областной, национальный и международный.

– Проект вызвал большой интерес в молодежной среде Брестчины, – рассказала «Заре» заместитель заведующей отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Юлия Рогащук. – К нам поступило 15 заявок из разных районов области. Молодые люди разработали интересные проекты, так что конкуренция в игре оказалась очень высокой. В итоге на республиканский этап отобрались 7 бизнес-проектов. Это бизнес-планы «Малиновые плантации» (Ивацевичский район), «Вишневый сад как мини-фермерское хозяйство и дополнительное озеленение города» (Каменецкий район), фермерское хозяйство «Красота здоровья» по выращиванию эхинацеи и лаванды (Кобринский район), «Пчеловодство» (Лунинецкий район), проекты по выращиванию трав (Брестский район), картофеля (Жабинковский район) и амаранта (Пинский район).

Так, оригинальный подход к процессу выращивания картофеля в своем бизнес-плане продемонстрировали его авторы – Евгений Матюшин и Нина Ковальчук. По их замыслу, на территории Жабинковского района создается фермерское хозяйство, которое занимается выращиванием «второго хлеба». Для этого просчитывается число работников, задействованных в данном процессе, количество единиц техники, размер прибыли. Однако главная особенность проекта не в этом.

– Наша фишка заключается в оригинальной маркетинговой политике, – объясняет Евгений Матюшин. – Ведь вырастить картофель нетрудно, а продать его намного сложнее. Поэтому в качестве рекламного слогана потенциального хозяйства мы использовали известный в молодежной среде мем: «У нас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой!» Эти слова из песни позволяют привлечь внимание большого количества людей к нашей продукции.

А в средней школе деревни Вистычи (Брестский район) трое учеников 10-го класса под руководством учителя математики и педагога-организатора разработали проект «Хербал Лайн». Дословный перевод названия «Травяная линия» раскрывает суть этого бизнес-плана.

– Наша идея зародилась спонтанно, – вспоминает педагог-организатор Вистычской школы Анастасия Строк. – Мы подумали, что можно выращивать травы у себя на участке, а не покупать в объектах торговли. К примеру, пряные и лекарственные: кориандр, зверобой, базилик, мята, шалфей… Сам процесс несложный: зимой дома посадили семена, весной высадили рассаду, а летом собираем урожай. Главное, чтобы была заинтересованность и желание заниматься этим делом. Тогда все получится.

Интересный проект разработали и в Пинском районе. Здесь студенты и учащиеся местных школ под руководством первого секретаря райкома ОО «БРСМ» Александра Кондратюка решили заняться выращиванием уникальной сельскохозяйственной культуры – амаранта. Он содержит большое количество белка, его выгодно использовать в качестве корма для КРС. Из амаранта также можно получать муку и масло, что находит свое применение в пищевой и химической промышленности.

– Эта культура засухоустойчивая, что очень важно для Беларуси в связи с происходящими климатическими изменениями, – подчеркнул Александр Кондратюк. – По своим качествам амарант превосходит кукурузу, пшеницу и другие зерновые культуры. В советские времена уже были попытки внедрить ее на территории нашей страны, но потом об этом подзабыли. В настоящее время в Европе ее начинают активно использовать, в том числе и в соседних странах – Украине и России.

Кстати, Александр на своем приусадебном участке уже посадил амарант на площади в 5 соток, а урожай ожидает получить в конце июля – августе. Тогда на практике можно будет подвести итоги данного проекта.

В республиканском туре, куда прошли победители от Брестчины, командам предстоит защитить свои проекты перед экспертным советом в режиме онлайн. А вот международный этап планируют провести в одном из регионов России. Участники игры получат оценку своих проектов, победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в странах-участницах – Беларуси, России, Кыргызстане, Казахстане, Армении.

 
 
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  Заниматься фермерством совсем непросто, и начинающему предпринимателю, решившему поработать на земле, нужно учитывать немало важных нюансов. Помочь...
 
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