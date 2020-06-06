|
Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте
06.06.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, вечером 6 июня 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Советской Конституции и Партизанский проспект.
На месте происшествия работают медики и спасатели, вызвали сотрудников
Второй участник ДТП проехал чуть дальше (за бусом плохо видно):
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by