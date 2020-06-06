ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

06.06.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, вечером 6 июня 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Советской Конституции и Партизанский проспект.

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

На месте происшествия работают медики и спасатели, вызвали сотрудников ГАИ.

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

Второй участник ДТП проехал чуть дальше (за бусом плохо видно):

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте
Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте

Серьёзное ДТП на перекрёстке Партизанский проспект и ул. Советской Конституции в Бресте
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП произошло сегодня, вечером 6 июня 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Советской Конституции и Партизанский проспект. На месте происшествия работают медики и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в июне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика