"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты "Ислочи" и брестского "Руха" не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Долгое время на поле столичного стадиона "Трактор" соперники не могли добиться успеха, а в середине второй половины игры в течение двух минут обменялись голами.

На 68-й минуте Абдулайе Диалло вывел брестчан вперед, а затем опытный форвард "Ислочи" Дмитрий Комаровский установил окончательный результат матча - 1:1.





























Также сегодня вничью сыграли "Слуцк" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:1.