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"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

06.06.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты "Ислочи" и брестского "Руха" не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

Долгое время на поле столичного стадиона "Трактор" соперники не могли добиться успеха, а в середине второй половины игры в течение двух минут обменялись голами.

На 68-й минуте Абдулайе Диалло вывел брестчан вперед, а затем опытный форвард "Ислочи" Дмитрий Комаровский установил окончательный результат матча - 1:1.

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

Также сегодня вничью сыграли "Слуцк" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:1.

 
 
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  Футболисты "Ислочи" и брестского "Руха" не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Долгое время на поле...
 
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