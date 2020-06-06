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"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты
06.06.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Футболисты "Ислочи" и брестского "Руха" не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Долгое время на поле столичного стадиона "Трактор" соперники не могли добиться успеха, а в середине второй половины игры в течение двух минут обменялись голами.
На 68-й минуте Абдулайе Диалло вывел брестчан вперед, а затем опытный форвард "Ислочи" Дмитрий Комаровский установил окончательный результат матча - 1:1.
Также сегодня вничью сыграли "Слуцк" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:1.
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Футболисты "Ислочи" и брестского "Руха" не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Долгое время на поле...
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