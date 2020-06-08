В Петриковском районе VW вылетел в кювет и перевернулся: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 7 июня в Петриковском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 45-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе «Подъезд от автодороги М10 к горпоселку Копаткевичи». На 10-м километре из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

Водитель и 32-летний пассажир легковушки получили в аварии травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в хирургическое отделение больницы.