ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Петриковском районе VW вылетел в кювет и перевернулся: пострадали два человека

08.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 7 июня в Петриковском районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 45-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе «Подъезд от автодороги М10 к горпоселку Копаткевичи». На 10-м километре из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

Водитель и 32-летний пассажир легковушки получили в аварии травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в хирургическое отделение больницы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда нет достойного врага. В США рассказали, как их лучший истребитель стал ударным самолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика