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В Петриковском районе VW вылетел в кювет и перевернулся: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 7 июня в Петриковском районе,
По информации инспекторов, 45-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе «Подъезд от автодороги М10 к горпоселку Копаткевичи». На 10-м километре из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.
Водитель и 32-летний пассажир легковушки получили в аварии травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в хирургическое отделение больницы.
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Авария произошла вечером 7 июня.
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