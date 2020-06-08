Источник материала: Новости Волковыска

Штаб Виктора Бабарико заявил, что инициативная группа потенциального кандидата собрала 167 тысяч подписей за выдвижение его кандидатом в президенты. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале Виктора Бабарико.

В сообщении штаба уточняется, что в эту цифру входят только подтвержденные подписи. При этом есть «значительная часть» листов без подтверждения от отдельных членов нашей группы – их еще предстоит подтвердить.

В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека.

Виктор Бабарико ранее заявлял, что намерен собрать миллион подписей за его выдвижение кандидатом на президента.

По состоянию на 7 июня инициативная группа политика собрала 167 тысяч подписей.

Кроме того, штаб Бабарико предствил официальный логотип предвыборной кампании. Он призван символизировать, что наша сила – в любви к своей стране и в единстве.





Помимо Бабарико подписи активно собирают и другие кандидаты – Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая.

Этап сбора подписей завершается 19 июня. Претенденту на кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей.

Пока о преодолении этой планки заявили Виктор Бабарико и существующий глава государства Александр Лукашенко.