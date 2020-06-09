«Покупал семиместный минивэн, а получил грузовой фургон». Чем это плохо и что теперь делать

Источник материала: Tut.by

Минчанин Игорь долго выбирал себе автомобиль. Бюджет был ограничен, но одно требование оставалось неизменным — автомобиль должен быть семиместным. Но в итоге после регистрации покупки Игорь узнал, что не может перевозить в салоне больше четырех пассажиров, несмотря на семь мест. В автосалоне, где он покупал машину, не сказали об одной особенности.



С грузовыми номерными знаками Renault Logan MCV не может парковаться во дворах жилых домов

Искал минивэн, а купил грузовик

— У меня стояла задача — найти семиместный автомобиль за небольшой бюджет. Я отец пятерых детей. И хотя они не всегда живут со мной, часто так бывает, что в отпуск летом они собираются все вместе. И мотаться по два-три раза, чтобы детей и бабушек-дедушек отвезти куда-нибудь в деревню, неудобно.

За ту сумму, которой располагал Игорь, получалось купить только что-то середины — конца 90-х годов. Максимум — начала 2000-х, но уже в плохом состоянии. Прежде всего это были «американцы» и «французы». Найти за эти деньги приличный Volkswagen Sharan или Seat Alhambra сложновато.

— Случайно мне на глаза попалось объявление одной из автоплощадок, хотя обычно я этот вариант покупки не рассматривал. Я нашел Renault Logan MCV с дизельным двигателем и семью местами в салоне. Причем объявление находилось в разделе «Микроавтобусы». Цена — 3000 долларов. Я подумал, что даже за такие деньги автомобиль 2009 года, пусть и при большом пробеге, должен был неплохо сохраниться. Решил приехать посмотреть. Да, машина была ржавая, с явными проблемами по кузову. Но по техническому состоянию у меня вообще никаких претензий не было.



Несмотря на «грузовую» прописку, в салоне были установлены кресла третьего ряда

Игорь рассказал, что в процессе осмотра машины не раз повторял менеджеру, что ему нужен именно семиместный автомобиль и никак иначе — пятеро детей, масса поездок. Автомобиль под эти критерии подходил — в салоне было семь мест, из которых два дополнительных располагались в багажнике, как у всех Logan MCV или Lada Largus. На окнах багажного отсека были установлены решетки, и еще одна решетка отделяла багажник от основного салона.

— Меня это не смутило, и я решился взять эту машину. Решетки эти были едва закреплены, а ту, что была между салоном и багажником, я просто снял руками. Документы, а именно техпаспорт, я увидел уже после того, как передал деньги за автомобиль наличными и подписал договор. Там было написано «грузовой фургон». Я тогда не придал этому значения — ну фургон и фургон. В салоне семь кресел, все с ремнями безопасности. Даже был плюс в том, что раньше автомобиль числился на юрлице. Можно был надеяться на то, что машина регулярно проходила техосмотр и обслуживание.

Первый звоночек, а по сути — набат, прозвонил, когда после сверки сотрудник ГАИ догнал Игоря с криком «Стойте, совсем забыл!». А потом на акте сверки размашисто написал — «4 пассажирских места».



У пассажиров третьего ряда предусмотрены заводские ремни безопасности

— Я спрашиваю — как четыре? Подождите! Здесь шесть пассажирских мест. А гаишник говорит, что у меня — грузовик, и у него только четыре пассажирских места. Я тогда понял — что-то пошло не так. Вроде места есть, ремни безопасности там есть. Но по закону там нельзя пассажиров перевозить. И уже когда я на следующий день получал номера, то обратил внимание, что они грузового образца, с цифрами вначале.

Игорь начал узнавать, с чем ему придется столкнуться, как владельцу грузового автомобиля. Оказалось, «грузовикам» запрещено парковаться во дворах жилых домов. До 2015 года это распространялось на грузовые автомобили полной массой больше 3,5 тонн, но в новой редакции в ПДД стали писать просто «грузовым автомобилям».

— Но это же маразм! Мой Renault Logan MCV не может парковаться во дворе, а какой-нибудь микроавтобус, который занимает в два раза больше места и весит в два раза больше, может. Просто потому, что у него будут «легковые» номера. Дальше — техосмотр стоит немного дороже. Например, если легкового авто — 25 рублей, то грузового массой до 3,5 тонны — около 30 рублей. Плата за допуск к участию в дорожном движении уже заметно выше. Будь Logan MCV легковушкой, пришлось бы заплатить 162 рубля за год. А так — 216 рублей.

Несмотря на то что первоначально Игорь даже не рассматривал Logan MCV, считая его тесным, то сейчас говорит, что автомобиль ему нравится. Но фактически он не может его эксплуатировать в том режиме, в котором планировал.



Вся «грузовая» сущность сводится к решеткам на окнах, которые демонтируются отверткой за пять минут

— Какие у меня претензии к автосалону, где я его купил? Что касается технического и внешнего состояния — то никаких. Я прекрасно видел, что покупаю, видел все нюансы с кузовом и за такие деньги считал их приемлемыми. Но при общении с менеджером по продажам я прожужжал ему все уши, что мне просто позарез необходим автомобиль с семью местами. А в результате получил грузовик, который не могу припарковать под домом и не могу посадить в имеющиеся в багажнике кресла двоих пассажиров. Я не могу сказать, что меня обманули. Но вроде как и товар продали не тот, про который я заявлял и рассматривал. Такой вот парадокс. В конечном итоге я подписал договор, который должен был читать внимательно.

Пути решения проблемы

— Теперь я просто не знаю, что делать и по какому простейшему пути пойти. Один из них — переоформить автомобиль обратно в пассажирский и просить автосалон компенсировать траты на это переоформление? А может, можно его вернуть обратно как товар ненадлежащего качества? Еще один вариант — просто «забить» и пользоваться, как и предполагалось. И рассчитывать на то, что ГАИ не будет обращать особого внимания на то, что в грузовом отсеке перевозят пассажиров. Но ведь нельзя исключать варианта, когда какой-нибудь принципиальный сотрудник просто высадит «лишних» пассажиров где-нибудь посреди ночи.



Чтобы надпись в техпаспорте сменилась на «легковой фургон 7 мест», нужно пройти процедуру сертификации и заново зарегистрировать автомобиль

Чтобы выяснить, насколько сложно зарегистрировать Renault Logan MCV в качестве уже легкового автомобиля, мы обратились в испытательную лабораторию НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин». Исходя из озвученных данных, никаких сложностей быть не должно. Этот Renault Logan MCV оборудован штатными ремнями безопасности для пассажиров третьего ряда. Никаких переделок, превративших его из легкового автомобиля в грузовой, в конструкции нет, не считая решеток на окнах. Так что, как таковое, переоборудование не понадобится. Специалисты полигона просто проверят маркировки ремней и стекол и выдадут заключение. Обойдется процедура в 264 рубля и может быть проведена в течение дня. Но перед этим необходимо взять направление из ГАИ по месту регистрации.

Мы также пообщались с руководством автосалона «4 колеса», где был приобретен тот самый грузовой Renault Logan MCV.

— По правилам комиссионной торговли мы должны предоставить покупателю достоверную информацию о качестве товара и его характеристиках. Перед тем как продать автомобиль, мы даже рекомендуем покупателю съездить на СТО и провести диагностику. СТО дает заключение, мы это отражаем в акте оценки-проверки. Несмотря на то что юридически сделка проведена по всем правилам и покупатель подписал договор и поставил машину на учет, мы готовы пойти навстречу Игорю. Компания предложила три варианта решения проблемы: забрать автомобиль обратно и вернуть деньги, помочь с перерегистрацией автомобиля или выставить автомобиль на продажу на своей площадке без взимания комиссии. В любой момент автовладелец может обратиться к нам и воспользоваться одним из предложенных вариантов.