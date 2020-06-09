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Михаила Ефремова взяли под арест

09.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За час до смертельной аварии актер побывал в пабе и пробыл там полчаса. Тем временем правоохранители после смерти пострадавшего в ДТП изменили виновнику квалификацию и меру пресечения.

Ранее он был отпущен под подписку о невыезде. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
 
 
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За час до смертельной аварии актер побывал в пабе и пробыл там полчаса. Тем временем правоохранители после смерти пострадавшего в ДТП изменили виновнику...
 
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