ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В возрасте 55 лет умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

10.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался от сердечного приступа в возрасте 55 лет.




6 июня Нкурунзиза почувствовал себя плохо и был доставлен в клинику в городе Карузи на востоке страны. Там его состояние несколько улучшилось, но в понедельник наступило резкое ухудшение. Усилия реаниматологов не помогли, сообщает BBC.

Нкурунзиза, который управлял африканской страной с 2005 года, был большим поклонником футбола. Он сам играл за любительскую команду, был дипломированным тренером, а также по слухам из личных средств финансировал клуб высшей лиги. 

20 мая в Бурунди прошли президентские выборы, на которых победил выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался от сердечного приступа в возрасте 55 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Балльную систему оценки нарушений ПДД исключат из проекта нового КоАП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика