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Хозяйства Брестской области планируют закупить к жатве 50 зерноуборочных комбайнов

10.06.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хозяйства Брестской области планируют закупить в этом году 50 зерноуборочных комбайнов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.

Хозяйства Брестской области планируют закупить к жатве 50 зерноуборочных комбайнов

Техника приобретается на условиях лизинга. В регион уже доставлены 18 зерноуборочных комбайнов. Новую технику, в частности, получили ОАО "Покровский", "Киселевцы" и "Остромичи" Кобринского района, "Молодая гвардия" Брестского, "Вульковский рассвет" Лунинецкого, "Доропеевичи" Малоритского, "Ружаны-Агро" Пружанского. Шесть комбайнов планируют закупить сельхозорганизации Барановичского района, по три - Каменецкого и Березовского, два - Ганцевичского.

"Сейчас в хозяйствах области в наличии 1 429 зерноуборочных комбайнов, в том числе 15 высокопроизводительных "КЗС-1624". Практически 90% техники уже подготовлено к уборочной страде. Ремонтом и обслуживанием машин механизаторы занимались зимой и до начала кормозаготовительной кампании. Обкатку и регулировку комбайны пройдут на уборке озимого рапса. К этой работе планируем приступить после 20 июня", - сказал Виктор Денисюк.

Одновременно служба гостехнадзора провела предварительные осмотры зерноуборочных комбайнов во всех сельхозорганизациях области. "Начали обследования практически на месяц раньше, чтобы представлять реальную картину. Обращаем внимание руководителей сельхозпредприятий на своевременное решение проблемных вопросов: вся зерноуборочная техника должна быть снята с длительного хранения, за каждым комбайном должен быть закреплен механизатор, проведено техническое обслуживание машин", - отметил начальник отдела по надзору за техническим состоянием машин и оборудования облсельхозпрода Вячеслав Хлебус.

По установленному райисполкомами графику государственные технические осмотры в сельхозорганизациях региона пройдут с 10 июня по 1 июля.

 
 
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  Хозяйства Брестской области планируют закупить в этом году 50 зерноуборочных комбайнов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по...
 
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