Источник материала: Новости Волковыска

Потребительские цены в Беларуси в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года инфляция составила 3,2%. Об этом говорится на сайте Национального статистического комитета.

Годовая инфляция в мае 2020 года (по сравнению с маем 2019 года) составила 4,9%.

Цены на продовольственные товары за январь-май 2020 года по сравнению с декабрем выросли на 2,8% (в мае уменьшились на 0,6%), непродовольственные товары подорожали на 3,2% (за май рост на 0,4%).

Индекс тарифов на услуги также снизился, но только на 0,03%.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 2,4%, по сравнению с апрелем 2020 отмечена дефляция 0,1%.

По планам правительства и Нацбанка, инфляция в 2020 году не должна превысить 5%.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, презентация которого состоялась 26 мая, в 2020-2021 годах инфляция в Беларуси может превышать 8% ежегодно. Так, по оценкам банка, инфляция в 2020 году (по сравнению с предыдущим годом) вырастет на 8,4%, в 2021 году – на 8,3%, в 2022-м – на 6,6%.

По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.