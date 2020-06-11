Правительство анонсировало постановление об арендном жилье. Вот кто из бюджетников его получит

Источник материала: Tut.by

Право на первоочередное получение арендного жилья теперь будет у врачей, учителей, творческих работников, работников учреждений культуры и социального обслуживания. Как сообщается на сайте Совмина, в ближайшие дни будет принято соответствующее постановление.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что за постановление?

Сейчас выделение арендного жилья для работников соцсферы регулируется постановлением Совмина от 11 июля 2016 года № 535: в первую очередь арендное жилье предоставляется тренерам-преподавателям специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ-училищ олимпийского резерва, а также тренерам национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки. Теперь этот вопрос будет регулироваться новым документом.

— Президент полностью одобрил подходы правительства, соответствующее решение было согласовано с главой государства, — рассказал вице-премьер Игорь Петришенко после доклада президенту по проекту правительственного постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья».

Кому жилье в первую очередь?

Новым постановлением расширен перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Такое право получили врачи, учителя, творческие работники, работники учреждений культуры, социального обслуживания.

Сейчас из более 49 тысяч работников социальной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желание получить арендное жилье изъявили около 5 тысяч. Наиболее остро этот вопрос стоит в Минской и Гомельской областях.

Главное условие — контракт на 5 лет

Право на первоочередное получение арендного жилья будет предоставляться при условии заключения работником пятилетнего контракта и подтверждения потребности региона в специалисте. При этом уже сейчас численность медиков, заключивших пятилетние контракты и нуждающихся в арендном жилье, составляет почти 2,5 тысячи человек, педагогов — 1,1 тысячи, работников культуры и творческих работников — 631.

Сколько нужно платить за аренду?

При аренде жилья будут применяться понижающие коэффициенты. Игорь Петришенко отметил, что стоимость арендного жилья зависит от его качества и региона, даже в Минске цены на квартиры будут отличаться в зависимости от района. Например, арендная «однушка» в столице стоит от 82 до 244 рублей. С учетом понижающих коэффициентов (в каждом регионе они будут разные) бюджетникам она обойдется в 16−49 рублей. Трехкомнатную квартиру они смогут арендовать примерно за 35−105 рублей. Для остальных категорий такое жилье стоит от 176 до 572 рублей. В регионах цены для работников соцсферы будут еще ниже: цены на жилье здесь могут не достигать и 10 рублей. Однако все эти суммы не учитывают коммунальные услуги, обратил внимание вице-премьер.

— Наша задача — обеспечить качественную реализацию документа, чтобы не было очередей, а все работники социальной сферы были обеспечены жильем и не боялись ехать в областные, районные центры, в деревни, создавать там семьи и растить детей, — сказал он.

Сколько в стране арендного жилья?

На совещании Игорь Петришенко рассказал, что на данный момент из общего арендного фонда — это 148 453 жилых помещения — заселено более 92% квартир.

— Сейчас проводится инвентаризация — это более 10 тысяч пустующих жилых помещений. Они будут отремонтированы, чтобы люди также могли воспользоваться этим арендным жильем, — пояснил Петришенко.