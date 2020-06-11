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В столичной школе для детей организовали творческие кружки
Источник материала: ОНТ
Спорт, рисование, вокал и танец! В школьных лагерях каждый ребенок сможет провести время с пользой, а главное интересно. В столичной школе №61 для ребят организовали творческие кружки.
За творчество отвечают педагоги центра дополнительного образования. Не забывают, конечно, и о соблюдении правил безопасности – для школьного лагеря отдельное помещение, а численность отряда не более 15 человек, особая схема рассадки действует и в столовой.
Провести летние каникулы в школьных лагерях смогут дети во всех уголках нашей страны. А с 15 июня свои двери откроют около двух тысяч лагерей с круглосуточным пребыванием.
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Спорт, рисование, вокал и танец! В школьных лагерях каждый ребенок сможет провести время с пользой, а главное интересно. В столичной школе №61 для ребят организовали...
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