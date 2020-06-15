В Сети предлагают угадать животное по фотографии. Но это совсем не то, о чем вы сразу подумаете

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад в Twitter завирусилась довольно странная фотография. А один из индийских пользователей предложил угадать, "что это за животное".

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO — Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020

Его пост собрал уже больше тысячи лайков и несколько сот комментариев, в том числе правильных.

На самом делена картинке изображена не чья-то нога, зажатая в дереве и посиневшая со временем, а гриб Xylaria polymorpha, который еще называют "пальцами мертвеца".

Молодой (несъедобный, но и неядовитый) гриб, как правило, имеет голубовато-синюшный цвет, делающий его действительно похожим на пальцы мертвого человека. К тому же кончики у него могут быть светлого цвета, что еще больше усиливает сходство с человеческой кистью.



