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В Сети предлагают угадать животное по фотографии. Но это совсем не то, о чем вы сразу подумаете

15.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад в Twitter завирусилась довольно странная фотография. А один из индийских пользователей предложил угадать, "что это за животное".

Его пост собрал уже больше тысячи лайков и несколько сот комментариев, в том числе правильных.

На самом делена картинке изображена не чья-то нога, зажатая в дереве и посиневшая со временем, а гриб Xylaria polymorpha, который еще называют "пальцами мертвеца".

Молодой (несъедобный, но и неядовитый) гриб, как правило, имеет голубовато-синюшный цвет, делающий его действительно похожим на пальцы мертвого человека. К тому же кончики у него могут быть светлого цвета, что еще больше усиливает сходство с человеческой кистью.


 
 
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