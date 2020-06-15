Белорусская промышненность: от традиций к инновациям. Чем славятся предприятия-гиганты?

Источник материала: ОНТ

Несомненно, за цифровой сферой будущее, и в нашей стране она стала активно развиваться. Правда, если сравнить с промышленностью, то относительно недавно. А ведь именно на этой отрасли базируется экономический потенциал Беларуси. Требование, которое всегда было неизменно, – сохранить в стране промышленность, не потеряв собственные предприятия, многие из которых – бренд. Посещая Минский тракторный две недели назад, Президент заявил, что гордится этим заводом.ьИ таких в нашей стране – известных, сильных, конкурентоспособных – немало. Создаются и новые. Совсем недавно обсуждали строительство под Минском высокотехнологичного агропроизводства, сравнимого разве что с космическими проектами. Да, сейчас мы строим АЭС и покоряем космос. А вот с чего всё начиналось. К примеру, первый белорусский холодильник. Каким он был и какой сейчас?

Отечественное чудо, не иначе! Именно так называли в Советском Союзе первый белорусский холодильник. С конвейера Минского завода газовой аппаратуры он сошел в 1962 году. Он только-только отметил день рождения. Компактность – требование того времени. На маленьких кухоньках было не развернуться. Кто жил в коммуналках – поймет. А здесь тебе и холод, и рабочая поверхность – мечта для любой советской хозяйки. Разве что магнитик не прикрепишь, ведь корпус деревянный

Борис Новик, заведующий выставочным залом компании «Атлант»: «Встречаются рабочие экземпляры до сегодняшнего дня. Иногда звонят нам наши покупатели, чаще предлагают эти холодильники в выставочный зал. Температура замораживания у него была -6°C. Сегодня все наши холодильники, двухкамерные морозильники, у них средняя температура замораживания -18°C».

До этого продукты сохраняли, как могли. В основном консервировали или засаливали. Процесс трудоёмкий, да и для здоровья пользы мало. Комфорт – точно не удел того времени.

Холодильник XIX века. Об электричестве, понятное дело, речи не идет. Вот такой шкаф – деревянный и с металлом, сюда насыпали лед. В отсеке хранили продукты. Правда, такой холодильник в то время себе могли позволить разве что обеспеченные люди. Большей же популярность всё же пользовался погреб.

Потому отечественную новинку приняли «на ура». Стоимость «Минск-1» тогда была равна двум месячным зарплатам – это порядка 150 советских рублей. Позволить себе мог практически каждый. За год завод изготовил 3800 таких холодильников, они разъехались по всему Союзу. Затем началась эпоха производства отечественной бытовой техники. Сегодня на заводе выпускают более пятидесяти моделей холодильников. Сменилось не только название завода, теперь это холдинг. Неизменным осталась забота о потребителях

Зоны для хранения овощей, рыбы, мяса, регулировка влажности, подвесные конструкции для бутылок, тачскрин на дверце для управления. Холодильник больше сегодня походит на космический корабль. И производство расширилось. В этом году завод выпустит 900 тысяч холодильников. Полностью обеспечиваем продукцией себя и на экспорт остается.

А ведь всего этого могло и не быть. Развал Советского Союза. Каждая страна для себя самостоятельно выбирала, как выстраивать промышленную политику. К примеру, Прибалтика пошла принципиальным путем – было решено закрывать собственные предприятия. Мол, зачем поддерживать производства, когда есть Евросоюз, США, в конце концов Китай. И там можно деньги зарабатывать, домой же возвращаться, чтобы отдыхать. Россия сделала ставку на приватизацию – чеки, реформа Гайдара, Явлинского. Ожидание – стабильная рыночная экономика. Реальность – в недалеком прошлом стране-соседке в условиях санкций пришлось экстренно создавать промышленный сектор. Но время ведь упущено, теперь не хватает и специалистов. В Беларуси призывы распродать госсобственность также звучали неоднократно. Но! Страна пошла по пути созидания. Это же путь социально-ориентированного государства. Сохранить предприятия, производить качественный продукт, рабочие места для людей. Ставьте между словосочетаниями равно.

Государство или частник владелец – тут вопрос для каждой страны индивидуальный. Важнее, чтобы оно было эффективным. Особенно сейчас, в условиях пандемии.

Как развиваться, чтобы не потерять то, что создавалось поколениями – такой вопрос поднимал Глава государства во время посещения крупнейшего промышленного предприятия. МТЗ – гордость сохраненного сектора. Здесь трудится более семи тысяч человек. Скажите им, что предприятие надо продать.

Сказать, что кризисные веяния предприятие на себе сейчас не почувствовало, увы, нельзя. Хотя и показатели экспорта удалось сохранить на уровне 2019 года. Помогли давние договоренности с партнерами. Но опускать руки никто не собирается. Пока мировой рынок в штиле – самое время поднакопить базу, в первую очередь –инновационную. У предприятия разработана специальная программа и утверждена стратегия развития до 2030 года. Перспективных направлений сразу несколько

Именно промышленность – флагман экономики нашей страны. Беларусь индустриальная бренды сохранила – БелАЗ, «Интеграл», МАЗ, «Горизонт». И можно сколько угодно спорить, стоит ли овчинка выделки. Одно понятно – своими достижениями гремят на весь регион. Да что там на регион – на мир – тому подтверждение белорусские самосвалы. БелАЗ эксперты приводят в пример и тем, кто считает, что белорусские предприятия не производят, а собирают. Да и что там скромничать – карьерные тралейвозы, беспилотная техника, самосвалы на газе, с двигателями на смешанном топливе – все это уже воплотили в жизнь на белорусских предприятиях. Инновационный компонент – вот что выведет белорусскую промышленность на новый уровень.

Фото: БЕЛТА

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