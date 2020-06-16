Куда уйдем со школьного двора?

Корреспондент «КС» узнала, о каких профессиях мечтают выпускники ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи»





Тамара и Марина Клемантовичи

Тамара:

— Я собираюсь поступать в БНТУ. Хочу стать инженером и связать свою жизнь со строительством.

Марина:

— Я буду поступать в Академию МВД. Мечтала об этом с детства. Кроме того, я занимаюсь спортом — туризмом, волейболом — и, уверена, в Академии смогу развиваться и в этом направлении.





Елизавета Гродникова:

— Мой выбор пал на БНТУ. Собираюсь поступать на строительный факультет данного ВУЗа.





Анастасия Гриневецкая:

— Поступать буду в Академию МВД, хочу стать юристом. Мне эта профессия близка и интересна. Несмотря на то, что в семье нашей юристов нет, для себя я выбрала именно этот путь.





Наталья Дегтярева:

— Я выбрала психологию, поэтому поступать буду в БГПУ имени М.Танка. Для меня очень интересна работа с людьми, нежели что-то другое.





Яков Боровцов:

— Хочу связать свою жизнь с IТ-сферой. С выбором ВУЗа определился — это БГУИР. Конкретную специальность еще не выбрал, все будет зависеть от результатов ЦТ.





Кирилл Демидов:

— Поступать буду в Военную академию. С выбором определился еще в 10-м классе. Мой дедушка был военным, и я с детства видел себя в этой профессию. Мне это очень интересно.





Беликов Андриан:

— Хочу поступать в Белорусский институт правоведения. Вижу себя в дальнейшем именно в юридической сфере. Другой род занятий мне не интересен. Хотел попробовать себя в экономической сфере, но, все же, остановил свой выбор на юриспруденции.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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