В Гродно на пять дней закрыли проспект Космонавтов. Смотрите, как поедет транспорт

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 17 по 21 июня временно перекрыт проспект Космонавтов. Здесь укладывают асфальт. Временно закрыт для транспорта участок от перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Магистральной до перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Захарова, включая сам перекресток, сообщает горисполком.





Также будут закрыты автостоянки на улицах Красноармейской и Щорса.

Еще будут организованы временные остановки общественного транспорта: «Автовокзал» по улице Красноармейской и «Улица Разина» по улице Разина.

Маршруты общественного транспорта будут изменены. Смотрите, как поедут автобусы и тролеейбусы.

Автобусы и маршрутные такси:

маршрут № 1 «Вишневец — Механический завод» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Вишневец» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Механический завод» — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Вишневец» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Механический завод» — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 2 «Улица Победы — Девятовка-5» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Победы» — проспект Янки Купалы (без изменений), далее: проспект Клецкова — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Будённого и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Будённого (без изменений), далее: ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — остановка «Улица Победы»;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Победы» — проспект Янки Купалы (без изменений), далее: проспект Клецкова — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Будённого и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Будённого (без изменений), далее: ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — остановка «Улица Победы»; маршрут № 5 «Лапенки — Райсельхозтехника» изменить на маршрут № 5 «Лапенки — Зоопарк», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Лапенки» — ул. Тимирязева (без изменений), далее остановка «Зоопарк». В обратном направлении: т «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений;

изменить на маршрут № 5 «Лапенки — Зоопарк», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Лапенки» — ул. Тимирязева (без изменений), далее остановка «Зоопарк». В обратном направлении: т «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 13 «Автовокзал — Кладбище «Аульс» изменить на маршрут № 13 «Троллейбусное управление — Кладбище «Аульс», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Троллейбусное управление» — проспект Космонавтов — ул. Карского — шоссе Скидельское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Кладбище «Аульс» — шоссе Скидельское (без изменений), далее ул. Белуша — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — «Троллейбусное управление»;

изменить на маршрут № 13 «Троллейбусное управление — Кладбище «Аульс», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Троллейбусное управление» — проспект Космонавтов — ул. Карского — шоссе Скидельское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Кладбище «Аульс» — шоссе Скидельское (без изменений), далее ул. Белуша — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — «Троллейбусное управление»; маршрут № 15 «Механический завод — Улица Врублевского» будет курсировать: остановка «Механический завод» — ул. Пролетарская (без изменений), далее: ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

будет курсировать: остановка «Механический завод» — ул. Пролетарская (без изменений), далее: ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы» будет курсировать в прямом направлении: «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Красноармейская — ул. Буденного, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Белые Росы» — ул. Ленина (без изменений), далее: ул. Буденного — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Красноармейская — ул. Буденного, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Белые Росы» — ул. Ленина (без изменений), далее: ул. Буденного — ул. Красноармейская — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 18 «Девятовка-5 — Станция «Аульс» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — проспект Космонавтов — ул. Карского — шоссе Скидельское, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Станция «Аульс» — шоссе Скидельское (без изменений), далее ул. Белуша — проспект Румлёвский — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. Кохановского — ул. Магистральная — проспект Космонавтов — ул. Карского — шоссе Скидельское, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Станция «Аульс» — шоссе Скидельское (без изменений), далее ул. Белуша — проспект Румлёвский — ул. Магистральная — ул. Кохановского — ул. Тимирязева — «Зоопарк» — ул. Тимирязева и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 20 «Улица Домбровского — Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Улица Домбровского» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — шоссе Озерское и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

будет курсировать: остановка «Улица Домбровского» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — шоссе Озерское и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 27 «Улица Репина — Завод «Белвторполимер» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Репина» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская-ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Космонавтов — ул. Карского — шоссе Скидельское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Завод «Белвторполимер» — шоссе Скидельское (без изменений), далее: ул. Белуша — проспект Румлёвский — ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Репина» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская-ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Космонавтов — ул. Карского — шоссе Скидельское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Завод «Белвторполимер» — шоссе Скидельское (без изменений), далее: ул. Белуша — проспект Румлёвский — ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 29 «Улица Репина — Улица Пригородная» будет курсировать: «Улица Репина» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский — ул. Белуша — ул. Пригородная — остановка «Улица Пригородная».В обратном направлении: остановка «Улица Пригородная» — ул. Пригородная — ул. Белуша — проспект Румлевский — ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская- ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать: «Улица Репина» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский — ул. Белуша — ул. Пригородная — остановка «Улица Пригородная».В обратном направлении: остановка «Улица Пригородная» — ул. Пригородная — ул. Белуша — проспект Румлевский — ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская- ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 35 «Тарусичи — Райсельхозтехника» будет курсировать: остановка «Тарусичи» — ул. Гагарина (без изменений), далее: ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — проспект Клецкова — проспект Румлевский — ул. Белуша и, далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

будет курсировать: остановка «Тарусичи» — ул. Гагарина (без изменений), далее: ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — проспект Клецкова — проспект Румлевский — ул. Белуша и, далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 37 «Богушевича-2 — Железнодорожный вокзал» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Богушевича-2» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Будённого — ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Богушевича-2» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Будённого — ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 42 «Вишневец — Колбасино» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Красноармейская — ул. Кирова, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Колбасино» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — проспект Румлёвский и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Красноармейская — ул. Кирова, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Колбасино» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Магистральная — проспект Румлёвский и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 47 «Железнодорожный вокзал — Ольшанка» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Будённого ул. Красноармейская — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Красноармейская — ул. Буденного — остановка «Железнодорожный вокзал»;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Будённого ул. Красноармейская — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановочный пункт «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Красноармейская — ул. Буденного — остановка «Железнодорожный вокзал»; маршрут № 1тк «Мясокомбинат — Рынок «Южный» (Улица Богушевича)» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Мясокомбинат» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский, далее по своему маршруту без изменений и обратно в том же направлении;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Мясокомбинат» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский, далее по своему маршруту без изменений и обратно в том же направлении; маршрут № 2тк «Девятовка-5 — Вишневец» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Девятовка-5» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 4тк «Барановичи-5 (Тарусичи) — Улица Победоносная» изменится на маршрут № 4тк «Барановичи-5 (Тарусичи) — Железнодорожный вокзал», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Тарусичи» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Буденного — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении: «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

изменится на маршрут № 4тк «Барановичи-5 (Тарусичи) — Железнодорожный вокзал», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Тарусичи» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Буденного — ул. Ожешко — остановка «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении: «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 15тк «Улица Врублевского — Улица Карского» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Врублевского» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Улица Врублевского» — ул. Буденного (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 18тк «Ольшанка — Заболоть» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 22тк «Ольшанка — Городская клиническая больница № 3» : остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

: остановка «Ольшанка» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Буденного и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении; маршрут № 25тк «Зарица — Вишневец» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Зарица» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Зарица» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — проспект Румлевский и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Вишневец» — проспект Румлевский (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 35тк «Богушевича-2 — Улица Карского» будет курсировать в прямом направлении: «Богушевича-2» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Красноармейская — ул. Щорса — ул. Пролетарская — ул. Разина — ул. Щорса — ул. Магистральная — шоссе Озерское и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Улица Карского» — шоссе Озерское (без изменений), далее: ул. Магистральная — ул. Щорса — ул. Разина — ул. Пролетарская — ул. Щорса — ул. Красноармейская — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений.

Троллейбусы:

маршрут № 2 «КСМ — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: «КСМ» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова -ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — остановка «Румлево» — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот».В обратном направлении: «Гродно Азот» — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: «КСМ» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова -ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — остановка «Румлево» — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот».В обратном направлении: «Гродно Азот» — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: остановка «Форты» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — остановка «Румлево» — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот».В обратном направлении: остановка «Гродно Азот» — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: остановка «Форты» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — остановка «Румлево» — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот».В обратном направлении: остановка «Гродно Азот» — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 6 «Химволокно — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении: «Химволокно» — ул. Славинского — проспект Клецкова — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова -ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Девятовка» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — проспект Клецкова — ул. Славинского — «Химволокно»;

будет курсировать в прямом направлении: «Химволокно» — ул. Славинского — проспект Клецкова — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова -ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: «Девятовка» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — проспект Клецкова — ул. Славинского — «Химволокно»; маршрут № 11 «Девятовка — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: «Девятовка» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодёжная — ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — остановочный пункт «Румлево» — проспект Румлёвский — проспект Космонавтов — «Гродно Азот».В обратном направлении: остановка «Гродно Азот» — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений;

будет курсировать в прямом направлении: «Девятовка» — ул. Социалистическая (без изменений), далее: ул. Карла Маркса — ул. Молодёжная — ул. Кирова — ул. Стефана Батория — ул. Мостовая — ул. Горновых — ул. Победы — проспект Янки Купалы — остановочный пункт «Румлево» — проспект Румлёвский — проспект Космонавтов — «Гродно Азот».В обратном направлении: остановка «Гродно Азот» — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — остановка «Румлево» — проспект Янки Купалы — ул. Победы — ул. Горновых — ул. Мостовая — ул. Стефана Батория — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная — ул. Кирова — ул. Октябрьская и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 13 «Фолюш — Улица Победоносная» изменится на маршрут № 13 «Фолюш — Улица Молодежная», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Фолюш» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Молодежная — остановочный пункт «Улица Молодежная». В обратном направлении: остановка «Улица Молодежная» — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

изменится на маршрут № 13 «Фолюш — Улица Молодежная», который будет курсировать в прямом направлении: остановка «Фолюш» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Молодежная — остановочный пункт «Улица Молодежная». В обратном направлении: остановка «Улица Молодежная» — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 19 «Девятовка — Улица Победоносная» изменится на маршрут № 19 «Девятовка — Молодёжная», который будет курсировать: остановка «Девятовка» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Молодежная — остановка «Улица Молодежная».В обратном направлении: остановка «Улица Молодежная» — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений;

изменится на маршрут № 19 «Девятовка — Молодёжная», который будет курсировать: остановка «Девятовка» — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Молодежная — остановка «Улица Молодежная».В обратном направлении: остановка «Улица Молодежная» — ул. Кирова и далее по своему маршруту без изменений; маршрут № 1 «Фолюш — Гродно Азот» курсировать не будет.