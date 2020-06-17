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Прямую телефонную линию проведет Валерий Ребковец

17.06.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Прямую телефонную линию проведет Валерий Ребковец

20 июня с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 проведет прямую телефонную линию первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

Валерий Васильевич РЕБКОВЕЦ

по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки  сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

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Теги: Брест
 
 
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20 июня с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 проведет прямую телефонную линию первый заместитель председателя Брестского
 
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