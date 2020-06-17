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Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля

17.06.2020 15:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, пишет БЕЛТА.

ФОТО: pixabay.com


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Теги: Витебск
 
 
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XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, пишет БЕЛТА....
 
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