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Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля
Источник материала: ОНТ
XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь,
ФОТО: pixabay.com
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XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 16 по 20 июля, сообщил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, пишет БЕЛТА....
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