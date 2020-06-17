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«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

17.06.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй блок Белорусской АЭС готовят к гидравлическим испытаниям, первый – к физическому пуску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После выхода на проектную мощность атомная электростанция будет производить около 40 % электроэнергии в стране.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Сейчас вся энергетическая отрасль готовится работать в новых условиях. В процессе на данном этапе уже задействованы сотни специалистов. Некоторые приехали из других стран, имея за плечами большой опыт в этом деле. И все же Беларусь рассчитывает на собственные кадры. Об этом 16 июня в Гродно, общаясь с активом области, в очередной раз напомнил Президент.

Сегодня БГУИР, БГУ и национальный технический университет обучают и готовят специалистов для АЭС.

Дмитрий Анисовец пообщался с молодыми людьми.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Евгений Бутько, руководитель группы ПТО Островецкой АЭС:
Пять лет работы на Белорусской АЭС пролетели незаметно. Это, наверное, потому, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Работа у нас интересная и разнообразная, и еще есть очень много идей и планов, которые хотелось бы реализовать. Я женат, недавно стал молодым отцом. К слову, жена тоже работает на Белорусской АЭС.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Евгений закончил БНТУ пять лет назад по специальности «паротурбинные установки атомных станций» и попал на Островецкую АЭС. Чуть позже поступил в магистратуру в своем вузе и прошел стажировку в российском Обнинске.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

За этими мониторами будущие специалисты АЭС отрабатывают все нюансы, которые возможны при работе станции. На кафедре ядерной физики готовят универсальных специалистов. За время учебы студенты успевают не только досконально изучить все возможные сценарии в работе с мирным атомом, но и проводят собственные исследования. Алексей, например, занимается моделированием ядерного реактора. Работа на АЭС для него – детская мечта.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Алексей Шеломовский, студент физического факультета БГУ:
Область непростая – очень много аспектов, направлений в самой области ядерной физики, которые тоже интересны. В какой-то момент меня привлекло детектирование частиц, сейчас занимаюсь моделированием ядерного реактора.

Атомная индустрия сейчас – это стратегически важная отрасль экономики, которая, на мой взгляд, стабильно развивается. Когда она вольется в общую энергосистему, она будет приносить большую пользу.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Год 2008-й. Беларусь окончательно принимает решение о строительстве собственной атомной станции. В это же время на кафедре ядерной физики БГУ начинают готовить специалистов, причем не только на собственной базе. Студенты ездят на стажировку в Нововоронежскую АЭС, где установлен такой же реактор нового поколения, как в Островце. Уже больше 100 выпускников кафедры работают на станции.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Андрей Тимощенко, заведующий кафедрой ядерной физики физического факультета БГУ:
Мы готовим физиков, которые работают с реактором. То есть ребята идут в реакторный цех и в другие цеха: радиационную безопасность, материалы, контроль испытаний, инженерной поддержки именно на самой станции. Идут и на предприятия, изготавливающие измерительное оборудование и оборудование. В том числе и на предприятия, которые готовят программное обеспечение для работы атомной станции.

Видим необходимость продления срока обучения до 6 лет с тем, чтобы выпускник был универсальный и мог работать в любой части атомной отрасли как на практике, так и в науке.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Кадровый вопрос в атомной энергетике – едва ли не ключевой. Квалификация важна и на этапе эксплуатации, и во время строительства. И Беларусь этот опыт получила. Сегодня к нашим специалистам уже присматриваются в других странах.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

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Ядерная энергетика для белорусской науки сфера не новая. Знаменитый институт в Соснах – основная исследовательская площадка – научная школа, известная далеко за пределами страны. Здесь разрабатывались уникальные проекты, в том числе мобильный ядерный реактор.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Однако собственных атомных электростанций в Беларуси никогда не было. Запуск АЭС в Островце – новые возможности и для энергетики, и для науки.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Александр Михалевич, научный руководитель Института энергетики НАН Беларуси:
В мире наблюдается последние годы тенденция, которая по всем расчетам будет расти еще ближайшие десятилетия: рост потребления электрической энергии превышает рост потребления общей энергии в целом. То есть в этом отношении электроэнергия является более качественным энергоносителем, чем даже природный газ, не говоря уже об угле и так далее. Поэтому по мере научно-технического прогресса нужна будет в первую очередь электрическая энергия – это более цивилизованная форма энергии.

«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС

Тем временем на БелАЭС рассчитывают уже в июле получить лицензию на запуск первого энергоблока. Выход его на полную мощность ожидают к началу 2021-го. И это, фактически, начало большой перезагрузки всей энергосистемы.

Люди в материале: Евгений Бутько, Алексей Шеломовский, Андрей Тимощенко, Александр Михалевич, Дмитрий Анисовец, Яна Шипко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Второй блок Белорусской АЭС готовят к гидравлическим испытаниям, первый – к физическому пуску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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