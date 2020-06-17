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«Мы готовим физиков, которые работают с реактором». Где и как готовят специалистов для БелАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй блок Белорусской АЭС готовят к гидравлическим испытаниям, первый – к физическому пуску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас вся энергетическая отрасль готовится работать в новых условиях. В процессе на данном этапе уже задействованы сотни специалистов. Некоторые приехали из других стран, имея за плечами большой опыт в этом деле. И все же Беларусь рассчитывает на собственные кадры. Об этом 16 июня в Гродно, общаясь с активом области, в очередной раз напомнил Президент.
Сегодня БГУИР, БГУ и национальный технический университет обучают и готовят специалистов для АЭС.
Евгений Бутько, руководитель группы ПТО Островецкой АЭС:
Евгений закончил БНТУ пять лет назад по специальности «паротурбинные установки атомных станций» и попал на Островецкую АЭС. Чуть позже поступил в магистратуру в своем вузе и прошел стажировку в российском Обнинске.
За этими мониторами будущие специалисты АЭС отрабатывают все нюансы, которые возможны при работе станции. На кафедре ядерной физики готовят универсальных специалистов. За время учебы студенты успевают не только досконально изучить все возможные сценарии в работе с мирным атомом, но и проводят собственные исследования. Алексей, например, занимается моделированием ядерного реактора. Работа на АЭС для него – детская мечта.
Алексей Шеломовский, студент физического факультета БГУ:
Атомная индустрия сейчас – это стратегически важная отрасль экономики, которая, на мой взгляд, стабильно развивается. Когда она вольется в общую энергосистему, она будет приносить большую пользу.
Год 2008-й. Беларусь окончательно принимает решение о строительстве собственной атомной станции. В это же время на кафедре ядерной физики БГУ начинают готовить специалистов, причем не только на собственной базе. Студенты ездят на стажировку в Нововоронежскую АЭС, где установлен такой же реактор нового поколения, как в Островце. Уже больше 100 выпускников кафедры работают на станции.
Андрей Тимощенко, заведующий кафедрой ядерной физики физического факультета БГУ:
Видим необходимость продления срока обучения до 6 лет с тем, чтобы выпускник был универсальный и мог работать в любой части атомной отрасли как на практике, так и в науке.
Кадровый вопрос в атомной энергетике – едва ли не ключевой. Квалификация важна и на этапе эксплуатации, и во время строительства. И Беларусь этот опыт получила. Сегодня к нашим специалистам уже присматриваются в других странах.
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Однако собственных атомных электростанций в Беларуси никогда не было. Запуск АЭС в Островце – новые возможности и для энергетики, и для науки.
Александр Михалевич, научный руководитель Института энергетики НАН Беларуси:
Тем временем на БелАЭС рассчитывают уже в июле получить лицензию на запуск первого энергоблока. Выход его на полную мощность ожидают к началу 2021-го. И это, фактически, начало большой перезагрузки всей энергосистемы.
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Новости Беларуси. Второй блок Белорусской АЭС готовят к гидравлическим испытаниям, первый – к физическому пуску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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