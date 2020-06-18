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Массаж лица против старения кожи: врач рассказал, кому противопоказана процедура

18.06.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массаж лица против старения кожи: врач рассказал, кому противопоказана процедура

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал в интервью радио Sputnik, можно ли продлить молодость лица, делая массаж или фейсбилдинг, и кому противопоказаны эти процедуры, пишет «РИА Новости».

Для профилактики старения кожи массаж лица в некоторых случаях эффективен, но иногда может нанести вред, предупреждает врач. Сначала определите, по какому типу идет процесс старения.

Однако при морщинах и заломах массаж малоэффективен.

Фейсбилдинг - комплекс специальных упражнений для тренировки мышц лица - или точечные техники массажа лучше использовать людям с худым лицом.

Кроме того, врач пояснил, когда упражнения могут дать обратный эффект, а массаж будет вреден.

Фото: tvoyasuperfigura.ru

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Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал в интервью радио Sputnik, можно ли продлить молодость лица, делая массаж или фейсбилдинг, и кому противопоказаны эти...
 
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