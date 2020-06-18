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КГК: Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности

18.06.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кандидата в кандидаты Виктора Бабарико задержали. Об этом в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь 1» сообщил глава КГК Иван Тертель.

КГК: Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — сказал глава КГК.

Тертель заявил. что идет работа по ряду направлений. Первое — махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты.

— Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры, — заявил Тертель.

По его словам, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV.

— Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США, — рассказал председатель КГК.

Он добавил, что задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

— Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан в получении кредитов на свое имя с последующей передачей ими денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты, — добавил Тертель.

— Хищение, мошенничество, получение и дачи взятки, легализация преступных доходов — всего по уголовным делам задержано около 20 человек, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико, как организатора преступной схемы, — такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».

Там также сообщили, что белорусские следователи сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы в том числе и в США — страну-лидер по борьбе с отмыванием денег.

Что произошло?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

Получить официальный комментарий в КГК не удалось.

Тем не менее официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорится в сообщении.

Адвокаты Бабарико не смогли попасть к своим клиентам в здание ДФР КГК из-за «учений». Они подали жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико идут обыски.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса не имел.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Кандидата в кандидаты Виктора Бабарико задержали. Об этом в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь 1» сообщил глава КГК Иван Тертель. Фото: Ольга...
 
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