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«Бабарико с возу – Ермошиной легче»: соцсети пришли в ярость из-за ареста главного соперника Лукашенко

18.06.2020 19:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктор Бабарико задержан. Сегодня с утра его вместе с сыном увезли на допрос, адвокатов к ним не допустили. Параллельно с этим в домах семьи Бабарико велись обыски. А вечером в эфире БТ Кометет госконтроля объявил, что экс-банкир обвиняется в том, что организовал преступную группу. Пишут, что сейчас Виктор в СИЗО. Вы в ярости? О, не только вы: смотрите, что происходит в соцсетях.

 
 
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Главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктор Бабарико задержан. Сегодня с утра его вместе с сыном увезли на допрос, адвокатов к ним не...
 
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