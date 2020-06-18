«Бабарико с возу – Ермошиной легче»: соцсети пришли в ярость из-за ареста главного соперника Лукашенко

Источник материала: KYKY

Главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктор Бабарико задержан. Сегодня с утра его вместе с сыном увезли на допрос, адвокатов к ним не допустили. Параллельно с этим в домах семьи Бабарико велись обыски. А вечером в эфире БТ Кометет госконтроля объявил, что экс-банкир обвиняется в том, что организовал преступную группу. Пишут, что сейчас Виктор в СИЗО. Вы в ярости? О, не только вы: смотрите, что происходит в соцсетях.

Бабарико с возу — Ермошиной легче. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 18, 2020

Выиграть выборы, сидя в тюрьме, было бы самым белорусским методом смены власти — Artyom Shraibman (@A_Shraibman) June 18, 2020

До глубины души жаль всех, кто сидит сейчас за решёткой на моей Родине по сфабрикованным делам. Сердце кровью обливается. Белорусики мои родные... — Andrei Skorohod (@andrei_skorohod) June 18, 2020

Боже, когда остановится вся эта неописуемая херобора, происходящая в Беларуси сейчас — Baila, morena! (@DandelionLol) June 18, 2020

Когда я был админом в маленькой домашней сети и разбирался, кто подключился в наш свитч, я просто выдергивал провод и ждал из какой квартиры прибежит недовольный жилец. Если никто не выходил, провод можно было резать.



Так вот, касаемо задержания Бабарико.. — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 18, 2020

Противоправная деятельность в Беларуси это когда ты честно хочешь выиграть президентские выборы без фальсификаций, обмана и оскорблений, опираясь на огромную поддержку граждан pic.twitter.com/C9w5oHNp4L — Андрей (@JustFray) June 18, 2020

Лукашенко думает, что делать с популярностью Бабарико?

Выход найден: pic.twitter.com/Kj8SaFcIHf — костиков (@w3c_user) June 18, 2020

Бабарик было целых 2 — Misha Gypsynkov 3% (@mambakla) June 18, 2020

— Саша вставай, мы всех посадили.

— Вообще всех, Саша! — pankrys (@pankrys) June 18, 2020

В Беларуси на 18 июня:

0(+0) дней без задержаний. — Misha Gypsynkov 3% (@mambakla) June 18, 2020

У Бабарико за диваном нашли Covid-19 — Валькович (@d_valkovich) June 18, 2020