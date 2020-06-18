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«Бабарико с возу – Ермошиной легче»: соцсети пришли в ярость из-за ареста главного соперника Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктор Бабарико задержан. Сегодня с утра его вместе с сыном увезли на допрос, адвокатов к ним не допустили. Параллельно с этим в домах семьи Бабарико велись обыски. А вечером в эфире БТ Кометет госконтроля объявил, что экс-банкир обвиняется в том, что организовал преступную группу. Пишут, что сейчас Виктор в СИЗО. Вы в ярости? О, не только вы: смотрите, что происходит в соцсетях.
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«Бабарико с возу – Ермошиной легче»: соцсети пришли в ярость из-за ареста главного соперника Лукашенко
Главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктор Бабарико задержан. Сегодня с утра его вместе с сыном увезли на допрос, адвокатов к ним не...
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