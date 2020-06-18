Влиятельные евродепутаты описали Лукашенко два пути

К чему призывают евродепутаты





"События в Беларуси в течение последних недель продемонстрировали, что граждане Беларуси хотят перемен. Это подтверждается и объективными опросами — люди хотят изменения в правительстве, изменения в политике. Это очевидный сигнал, который посылает гражданское общество Александру Лукашенко и друзьям Беларуси в Европе», — говорится в заявлении.





Евродепутаты отмечают, что перемены в Беларуси действительно нужны, и они не должны пугать ни белорусских граждан, ни власти Беларуси, и Евросоюз готов помочь Беларуси на ее пути к этим неизбежным изменениям.





В обращении подчеркивается, что только Беларусь может взять на себя ответственность за то, чтобы превратить эти изменения в реальность. Изменения могут касаться лидерства или политики, проводимой властями.





"История мировой политики дает ряд примеров, когда многолетние лидеры мудро слушали мирно высказанные гражданами требования перемен и сами инициировали радикальные сдвиги в своей политике, чтобы соответствовать этим требованиям. Сейчас Беларусь в ситуации, когда возможны оба альтернативных сценария развития", - отмечается в заявлении»





Евродепутаты пишут, что наблюдают как никогда ранее активное участие гражданского общества в поддержке альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. По их словам, существует явное разделение между теми, кто хочет сохранить статус-кво, и теми, кто ищет реальных перемен.





"Исходя из этого, 9 августа белорусский народ может сделать действительно стратегический выбор: продолжать по-прежнему — либо выбрать мудрый путь перемен. Оба решения белорусского народа были бы одинаково законными и уважаемыми при условии, что они принимаются на свободных и честных выборах», — говорится в заявлении.





Что предлагают Лукашенко

Однако, как отмечают евродепутаты, будет ли у белорусского народа возможность выбирать на свободных и справедливых выборах - это во многом зависит от личного решения Александра Лукашенко: будет ли у него мудрость услышать требования своих сограждан, или он решит подавить надежду на перемены недемократическими административными способами или даже силой.





В случае, если Александр Лукашенко выберет первый вариант, ему будет достаточно опираться на основные принципы:





а) прекратить преследование политиков, общественных и оппозиционных активистов, потенциальных кандидатов в президенты, в том числе Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, и освободить арестованных, в том числе Павла Северинца и других;